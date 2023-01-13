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Рынок в центре Франкфурта-на-Майне (фото из архива)Фото: Lu Yang/Xinhua/IMAGO
Экономика и бизнесГермания

В 2022 году ВВП ФРГ вырос на 1,9 процента

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Несмотря на рост цен на энергоносители и проблемы с поставками материалов, состояние германской экономики в 2022 году было неплохим, отметила глава Destatis. ВВП ФРГ вырос на 1,9 процента.

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Валовой внутренний продукт (ВВП) ФРГ с поправкой на рост цен вырос в 2022 году на 1,9 процента по сравнению с 2021 годом. Такие данные привело в пятницу, 13 января, Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

"Общая экономическая ситуация в Германии в 2022 году была отмечена последствиями войны в Украине, такими как экстремальный рост цен на энергоносители, - пояснила глава ведомства Рут Бранд (Ruth Brand) на пресс-конференции в Берлине. - К этому добавились обострившиеся проблемы с материалами и поставками, значительный рост цен на продукты питания, нехватка квалифицированной рабочей силы, а также продолжение пандемии, хотя она и пошла на спад в течение года".

В то же время, по словам Бранд, несмотря на непростые условия, состояние германской экономики в целом было в 2022 году неплохим. Показатели ВВП оказались на 0,7% выше, чем в 2019 году, то есть до пандемии коронавируса, указало Destatis.

Согласно первоначальным оценкам, лишь в четвертом квартале минувшего года экономика Германии стагнировала.

Значительный прирост обеспечили торговля, транспорт и гостиничный бизнес

Значительный прирост обеспечили секторы торговли, транспорта и гостиничного бизнеса, которые в целом за год выросли на четыре процента. Они выиграли от отмены антивирусных ограничений, отмечают эксперты. С другой стороны, высокие цены и проблемы с поставками материалов замедлили промышленное производство и строительство.

3 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ представило предварительную оценку темпов роста розничных цен в минувшем месяце. Инфляция в годовом выражении снизилась в декабре до 8,6 процента. В ноябре 2022 данный показатель составлял 10 процентов, в октябре - 10,4 процента.

Аналитик: Пик инфляции - позади

Позднее, 4 января, ведомство сообщило о резком замедлении роста оптовых цен на импорт. В ноябре 2022 года они были на 14,5 процента выше, чем в ноябре предыдущего года. В октябре данный показатель составил 23,5 процента, в сентябре - 29,8 процента. В Германии крупной статьей импорта являются энергоносители.

"После публикации данных за декабрь предположение, что пик инфляции позади, превратилось в уверенность", - констатировал аналитик банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch).

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