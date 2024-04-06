Сеул выделяет Украине пакет помощи на 2,3 млрд долларов

Глава МИД Южной Кореи обсудил в Брюсселе в кругу стран - партнеров НАТО средне- и долгосрочную помощь Киеву и влияние на безопасность Корейского полуострова военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Сеул предоставит Киеву средне- и долгосрочный пакет помощи в размере 2,3 млрд долларов США, начиная с текущего года, а также предложит 12 млн долларов США на реабилитацию раненых украинских солдат через трастовый фонд НАТО для помощи Украине. Как сообщило вечером в пятницу, 5 апреля, южнокорейское информагентство "Рёнхап" , об этом накануне заявил министр иностранных дел страны Чо Тхэ Юль в ходе заседания в Брюсселе с участием представителей стран - партнеров НАТО по Индо-Тихоокеанскому региону.

Другой темой этого заседания было продолжающееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, передала пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По словам Чо, "поддержка Северной Кореи российским оружием влияет на безопасность не только Европы, но и Корейского полуострова и Индо-Тихоокеанского региона", пишет "Рёнхап". Передача Москвой военных технологий и поставки переработанной нефти Пхеньяну угрожают глобальному режиму нераспространения, цитирует агентство главу южнокорейской дипломатии.

Критика вето РФ по санкциям против КНДР в Совбезе ООН

Кроме прочего, Чо раскритиковал тот факт, что Россия в конце марта наложила вето на продление мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН, наложенных на Северную Корею в связи с ее ядерной и ракетной программами. Этот шаг южнокорейский министр сравнил с "уничтожением камеры наблюдения с целью помешать задержанию преступника", указывает пресс-служба МИД в Сеуле.

В конце марта стало известно, что Южная Корея и США обсуждают возможность заблокировать поставки нефти в КНДР, нарушающие санкции ООН, и создали для этого новую рабочую группу. "Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и ее военной мощи", - подчеркивалось в заявлении МИД Южной Кореи на эту тему. Сеул и Вашингтон обеспокоены возможными поставками российской нефти в КНДР.

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