Узбекистан заявил о "полностью закрытой" границе с Афганистаном

Граница между Узбекистаном и Афганистаном остается "полностью закрытой", заявило в понедельник, 30 августа, министерство иностранных дел в Ташкенте, опровергнув сообщения СМИ о том, что пограничный переход на так называемом мосту Дружбы через КПП "Термез" открыт для афганских беженцев.

"В целях обеспечения безопасности, в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется, - утверждает МИД Узбекистана, отмечая, что в ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" границе не планируется. - Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан".

Министерство заявило, что Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывая лишь "содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране".

В заявлении подчеркивается, что Узбекистан поддерживает дружественные отношения с соседним Афганистаном и не хочет вмешиваться в его внутренние дела.

Ранее в тот же день министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) сообщил в Ташкенте, что Ташкент обещал Германии помочь в эвакуации из Афганистана немцев и нуждающихся в защите. На фоне дебатов о целесообразности размещения афганских беженцев на территории соседних с Афганистаном государств Мас указал, что других просьб к Ташкенту о содействии не выдвигалось.

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