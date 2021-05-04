Уволены за поддержку Навального. Когда метро работает на вылет

СМИ сообщают о массовых увольнениях сотрудников московского метро, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального. Сергей Елкин - о силовом ребрендинге столичной подземки.
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