Уволены за поддержку Навального. Когда метро работает на вылет

Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?

Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.