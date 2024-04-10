Уровень воды в Урале у Оренбурга превысил 10 метров

Уровень воды в Урале возле Оренбурга еще накануне превысил опасную отметку, а за ночь и утро поднялся на 70 сантиметров. Из Оренбургской области эвакуированы уже более 7700 человек.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос за ночь более чем на полметра, превысив утром в среду, 10 апреля, отметку в 10 метров. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями, передает РИА "Новости".

Еще несколькими часами ранее уровень воды в Урале возле Оренбурга составлял 978 сантиметров, а накануне вечером сообщалось, что уровень воды в городе превысил опасную отметку, достигнув 931 сантиметра.

В администрации Оренбурга указывают, что уровень воды в реке Сакмара поднялся за сутки на восемь сантиметров и сейчас составляет 813 сантиметров при опасном значении 870 сантиметров.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, в ликвидации последствий паводка участвуют почти 300 человек, 103 единицы техники и 46 плавсредств. На настоящий момент из Оренбурга эвакуировано 865 человек, а в целом по области - более 7700 человек, в том числе 1707 детей. Местные власти призвали жителей домов, находящихся в зоне затопления, срочно покинуть свои дома.

В Оренбурге к утру затоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений, сообщили в мэрии. В пунктах временного размещения находятся 58 жителей города, в том числе 22 ребенка, а по Оренбургской области - свыше полутора тысяч человек.

Из-за подтопления трансформаторной подстанции в четырех поселках отключена вода, сообщили в "Росводоканале Оренбурга", также власти отключили связь и электричество в санатории "Дубовая роща", расположенном на реке Урал в 20 километрах от Оренбурга.

В Орске уровень воды начал снижаться

Между тем в Орске, где пять дней назад была прорвана дамба, по словам мэра города Василия Козупицы, уровень воды в Урале накануне начал падать. По данным "Интерфакса", из затопленных домов в Орске были эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.

В МЧС России знали о грядущем паводке месяц назад

Как пишет издание The Moscow Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции, МЧС "проспало" наводнение в Оренбургской области, располагая информацией о грядущем мощном паводке еще месяц назад. Однако необходимых мер по снижению ущерба от паводка принято не было, в результате 2 апреля из Ириклинского водохранилища в 60 км выше по течению Урала от Орска начали резкий сброс воды, поток которой и не выдержала дамба в Орске, говорится в опубликованном материале.

Прорыв насыпной дамбы в Орске произошел 5 апреля, после чего на всей территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате прорыва дамбы в Орске погибли не менее четырех человек.