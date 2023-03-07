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Женщина с ребенком в больнице в Сомали (фото из архива)Фото: Guy Peterson/AFP/Getty Images
ОбществоГлобальные темы

ЮНИСЕФ: Уровень недоедания среди матерей растет

Жан Рофе
29 мин. назад

По данным ЮНИСЕФ, в странах, наиболее затронутых продовольственным кризисом, число страдающих острым недоеданием беременных и кормящих женщин достигло 6,9 млн по сравнению с 5,5 млн в 2020 году.

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В странах, переживающих кризис, в последние годы резко возросло число молодых женщин, страдающих от острого недоедания. Об этом говорится в докладе, опубликованном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) во вторник, 7 марта, накануне Международного женского дня.

Согласно докладу, в 12 странах, наиболее затронутых глобальным кризисом в области продовольствия и питания, с острым недоеданием столкнулись 6,9 млн беременных и кормящих девушек и женщин. Это на 25 процентов больше, чем в 2020 году, когда показатель составлял 5,5 млн.

Кризис усугублен войной в Украине

Эти государства, в числе которых Афганистан, Буркина-Фасо, Йемен, Кения, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Судан, Чад, Эфиопия и Южный Судан, "представляют собой эпицентр глобального кризиса в области питания, который усугубляется войной в Украине, а также продолжающейся засухой, конфликтами и нестабильностью в некоторых странах", пишет ЮНИСЕФ.

Во всем мире, как отмечается в докладе, более миллиарда девушек и женщин страдают от недоедания, имея недостаточный вес и низкий рост, а также дефицита основных питательных микроэлементов и анемии, что "имеет разрушительные последствия для их жизни и благополучия".

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