Юниорские сборные из РФ не допущены на отборочные игры ЧЕ

Российские юниорские сборные, несмотря на решение о допуске, не будут участвовать в отборочных играх на Чемпионат Европы по футболу 2025 года. На заседании исполнительного комитета УЕФА во французском Ньоне во вторник, 10 октября, с повестки дня был снят соответствующий пункт, поскольку "не удалось найти технического решения, которое бы позволяло играть российским командам", сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по окончании заседания на запрос немецкого агенства dpa.

Ряд стран Европе грозили бойкотировать игры с командами РФ

Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Он обратился к руководству организации с просьбой "предложить техническое решение", которое позволило бы участвовать российским юниорским сборным.

"УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать отправлять послания мира и надежды", - указали тогда в организации. При этом матчи с участием юниоров из РФ должны были проходить без российского флага и гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

В ответ на это решение УЕФА более 10 футбольных ассоциаций, в том числе Англии, Польши, Латвии, Литвы, Украины и Румынии, заявили о бойкоте матчей с участием российских команд. Немецкий футбольный союз DFB поддержал решение УЕФА, за что был раскритикован МВД Германии, в компетенцию которого входит спортивная политика. Пока президент РФ Владимир Путин продолжает войну против Украины, было бы "совершенно неправильно открывать России и Беларуси двери к международным соревнованиям", заявил представитель ведомства на запрос немецкой медиакомпании WDR.

ФИФА вслед за УЕФА 4 октября сняла запрет на участие юниорских команд из России в соревнованиях под эгидой организации.

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