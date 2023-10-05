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ФИФА отменила запрет на выступления молодежных команд из РФ

Александра Иванова
5 октября 2023 г.

Как и на первенствах УЕФА, на играх ФИФА юниоры из РФ смогут играть под нейтральным флагом и без исполнения национального гимна.

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Логотип ФИФА
Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА, FIFA) сняла запрет на участие юниорских команд из России в соревнованиях под эгидой организации. Как пояснила пресс-служба ФИФА в среду, 4 октября, соответствующее решение было принято по следам аналогичного шага со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА, UEFA).

26 сентября УЕФА объявил, что российским командам с игроками в возрасте до 17 лет снова будет позволено выступать на его соревнованиях - под нейтральным флагом и без исполнения национального гимна РФ. Те же условия для возвращения российских юниоров выдвинула и ФИФА.

Между тем ближайший чемпионат мира среди юниоров-мужчин состоится без участия России. Первенство пройдет с 10 ноября до 2 декабря в Индонезии, и все 24 команды, которые смогут побороться там за титул, уже определены. Женская сборная юниоров из России, однако, еще имеет возможность квалифицироваться для участия в ЧМ, который пройдет с 16 октября по 3 ноября 2024 года в Доминиканской Республике.

Взрослых спортсменов из РФ отстранили от участия в международных соревнованиях по целому ряду дисциплин на фоне агрессивной войны против Украины, развязанной Москвой 24 февраля 2022 года.

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