Два функционера из ФРГ отстаивают решение УЕФА по юниорам РФ

Члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenige) и Ханс-Йоахим Вацке (Hans-Joachim Watzke) выступили в поддержку спорного решения УЕФА разрешить российским юниорским командам участие в матчах, проводимых этой организацией. "Дети - жертвы войны. Они невинны и нуждаются в защите, они никоим образом не несут ответственность за эту войну, и не следует дополнительно их наказывать", - заявил бывший игрок футбольной сборной ФРГ Румменигге в интервью газете Bild в четверг, 28 сентября.

Аналогичную позицию занял Вацке, занимающий должности вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) и управляющего делами дортмундского клуба "Боруссия". "Это ни в коем случае не ослабление нашей непримиримой позиции в отношении России, напротив: взрослые команды по-прежнему отстранены от участия. Здесь речь идет о детях, которые не причастны к этой отвратительной войне и у которых еще не выработана политическая воля", - подчеркнул чиновник. Он напомнил, что, в соответствии с решением УЕФА, молодежные команды из РФ не будут выступать под российским флагом.

О решении допустить юниорские команды из России к матчам УЕФА исполком ассоциации объявил 26 сентября. Оно вызвало большой общественный резонанс. Некоторые страны, в том числе Англия, Швеция, Дания, Латвия, Литва, Польша и Украина, заявили, что не будут играть с соперниками из России. По информации Bild, Немецкий футбольный союз выступит с заявлением на эту тему по окончании заседания президиума 29 сентября.

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