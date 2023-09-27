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Украина критикует решение УЕФА по допуску юниоров из РФ

Павел Мыльников
27 сентября 2023 г.

Исполком УЕФА допустил до своих турниров сборные России с футболистами не старше 17 лет. Украинская ассоциация футбола считает решение потворствующим агрессивной политике РФ в свете войны в Украине.

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Футбольный мяч на газоне
Фото: Oliver Zimmermann/foto2press/picture alliance

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. "Мы убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, безосновательно и толерантно к российской агрессивной политике", - говорится в заявлении УАФ, опубликованном во вторник, 26 сентября.

Украинская сторона настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) о недопущении любых российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. УАФ не намерена участвовать в соревнованиях с участием российских сборных и призывает остальные ассоциации-члены УЕФА бойкотировать возможные матчи с участием футболистов из РФ.

Агентства: Англия и Польша объявили бойкот матчам с юниорами из РФ

Между тем юниорские сборные Англии откажутся играть с российскими сверстниками, допущенными до международных соревнований, написала британская газета The Times со ссылкой на представителя Футбольной ассоциации Англии. "Мы не поддерживаем позицию по повторному допуску России к возрастным соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть против России", - привело издание слова представителя ассоциации.

Решение бойкотировать матчи с российскими футболистами принял и Польский футбольный союз, пишет агентство Reuters со ссылкой на организацию.

Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. "УЕФА осознает, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать отправлять послания мира и надежды", - указали в организации. При этом матчи с участием юниоров из РФ будут проходить без российского флага и гимна, добавили в УЕФА.

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