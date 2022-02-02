Болельщики объявляют бойкот. Что стоит за протестом против Fan ID в России?

Каждый день все новые объединения болельщиков объявляют о бойкоте футбольных матчей в России. К 3 февраля 2022 года об отказе посещать игры любимых команд заявили более десятка группировок, включая официальные объединения болельщиков московского "Спартака" и петербургского "Зенита". Причиной такой реакции стал принятый Госдумой закон о введении так называемых Fan ID, необходимых для прохода на трибуны.

Фанаты опасаются, что из-за новой системы им будут произвольно отказывать во входе на стадион. Правозащитники предупреждают об ограничении прав на свободу передвижения и угрозу утечки данных.

Fan ID для "безопасности государства"

Депутаты Госдумы проголосовали за закон о введении Fan ID (другое название - паспорт болельщика) 17 декабря 2021 года. Против принятия законопроекта в третьем чтении проголосовала только КПРФ, а "Новые люди" в полном составе воздержались. 30 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Под Fan ID в документе подразумевается "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". В пояснительной записке уточняется, что цель нововведения - "обеспечение безопасности государства и общественного порядка" при проведении официальных спортивных мероприятий. Получить паспорт болельщика можно будет на портале госуслуг и на спортивных объектах, обещал член комитета ГД по физкультуре и спорту Роман Терюшков.

Беспорядки футбольных фанатов в Ярославе в октябре 2013 года

У некоторых россиян могут возникнуть трудности с получением Fan ID. Основанием для отказа в оформлении карты или приостановления ее действия может стать информация о том, что ранее зритель нарушал порядок на публичных мероприятиях. Кроме того, организаторы смогут заранее установить, что у желающего попасть на матч есть судебный запрет на посещение публичных мероприятий.

"Бойкот до полной отмены принятого закона"

Система Fan ID ранее уже использовалась в России на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира в 2018-м и на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Уже тогда некоторые зрители жаловались, что им отказали в посещении матчей по их Fan ID. В частности, муниципальный депутат Максим Гонгальский и продюсер Sports.ru Соня Шевелева предполагали, что получили отказ из-за участия в митингах.

К 3 февраля с похожими заявлениями о бойкоте Fan ID выступили полтора десятка фанатских объединений. Среди них движения фанатов питерского "Зенита" и московского "Спартака" - "Ландскрона" и "Фратрия". "Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые игры и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, - говорится в заявлении "Фратрии". - Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона".

В "Ландскроне" заявили, что провели юридический анализ закона о паспорте болельщика. В результате там назвали возможность внесудебного запрета на посещение матчей противоречащей Конституции РФ. Один из лидеров фанатского движения ФК "Краснодар" Николай Руссов в разговоре с DW высказал опасение, что новые правила создают неудобства для болельщиков.

Он назвал паспорт болельщика "лишней бумажкой", поскольку необходимость идентифицировать свою личность была и раньше - при покупке абонементов и даже обычных билетов на матчи. Руссов допустил, что бойкот болельщиков может нанести финансовый удар по организаторам матчей и футбольным клубам. Впрочем, многие болельщики будут ходить на игры, несмотря на бойкот официальных фанатских объединений, признал Руссов.

Путь к антиутопии?

Центр выдачи FAN ID у стадиона "Лужники" (фото из архива)

Обоснованными назвал опасения болельщиков и спортивного менеджмента сооснователь объединения в защиту цифровых прав "Роскомсвобода" Артем Козлюк. "Система вызывает вопросы и возмущение в фанатском движении, но и во всем обществе, потому что эта система непрозрачная, подвержена утечкам и нарушает наши конституционные права на свободу передвижения", - объяснил Козлюк в разговоре с DW.

Сооснователь "Роскомсвободы" призвал на поддаваться излишней паранойе, но заметил, что введение паспорта болельщика "ведет нас к антиутопичному обществу с установлением слежки по разным каналам и за каждым человеком". По его словам, после появления такой системы на спортивных мероприятиях, обязательство предъявлять ID и QR-коды для посещения других мест в повседневной жизни уже не будет удивлять.

Бойкот - "событие фанатской тусовки"

Основатель фонда "Петербургская политика" и болельщик Михаил Виноградов обращает внимание на то, что неожиданно резкая реакция на Fan ID связана с недоверием к государственным институтам и опасениями, что процесс допуска болельщиков на стадионы будет непрозрачным. Кроме того, взрывная реакция может объясняться тем, что выступления по другим поводам "фактически запрещены".

"Казалось бы, есть смысл поощрять людей уходить из политики в религию, жизнь сексуальных меньшинств, футбольное боление, массу других сфер, - размышляет Виноградов. - Вместо этого возникают ограничения почти во всех сферах вплоть до кинопросмотра".

В то же время политолог пока не видит признаков того, что кампания фанатских объединений за отмену Fan ID закончится их успехом. "Не сказать, что у фанатского движения, при всей его массовости, организованности и стрессоустойчивости есть готовность выстроить четкую стратегию давления на власть, - отметил Виноградов. - Пока власть скорее показывает, что она может позволить себе давить на болельщиков. Пока что бойкот остается событием фанатской тусовки, которая не влияет на неспортивную, нефутбольную повестку".

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