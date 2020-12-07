 Во Франции судят двух футбольных фанатов из России за драку на Евро-2016 | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 08.12.2020

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Футбол

Во Франции судят двух футбольных фанатов из России за драку на Евро-2016

Футбольным фанатам из РФ грозит до 15 лет тюрьмы за избиение англичанина в Марселе. Пострадавший в ходе драки перед матчем Евро-2016 теперь передвигается в инвалидной коляске.

Молоток судьи и микрофон на столе

Двое граждан России в понедельник, 7 декабря, предстали перед французским судом по обвинению в жестоком нападении на английского футбольного болельщика во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. 55-летний пострадавший вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Мужчина столь серьезно пострадал как в физическом, так и в психологическом плане, что не способен дать показания даже по видеосвязи, объяснил его адвокат.

Один из обвиняемых заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей стычки и действовал непреднамеренно.

Россияне были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака". Обоим грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что суд в городе Экс-ан-Прованс вынесет вердикт 11 декабря.

Столкновения между российскими и английскими футбольными фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016 года, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек. Матч завершился вничью.

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