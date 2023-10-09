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МВД ФРГ не согласно с позицией УЕФА и DFB по юниорам из РФ

Павел Мыльников
9 октября 2023 г.

Решение допустить к международным соревнованиям атлетов из России неверно в свете войны РФ против Украины, заявило МВД Германии. Ранее УЕФА и ФИФА допустили к своим турнирам юношеские сборные России.

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Футболист в Германии
Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Министерство внутренних дел Германии раскритиковало решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России до 17 лет к участию в международных футбольных соревнованиях. Пока президент РФ Владимир Путин продолжает войну против Украины, было бы "совершенно неправильно открывать России и Беларуси двери к международным соревнованиям", приводит агентство SID в понедельник, 9 октября, выдержки из ответа ведомства на запрос немецкой медиакомпании WDR.

Глава министерства Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступает против участия российских и белорусских атлетов, подчеркнули в ведомстве. Спортивному сообществу следует выразить полную солидарность с Украиной, добавили в немецком министерстве.

Решения УЕФА и ФИФА по юниорам из РФ

Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября решил допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Им позволено играть без флага и гимна. Аналогичное решение 4 октября приняла Международная федерация футбола (Fédération Internationale de Football Association, ФИФА).

Немецкий футбольный союз (DFB) поддержал позицию УЕФА. Некоторые страны Европы намерены бойкотировать юношеские соревнования с участием российских футболистов.

Исполком УЕФА, как ожидается, 10 октября снова обсудит сложившуюся ситуацию. По данным WDR, тема стоит в повестке запланированного заседания.

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