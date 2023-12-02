Юниорская сборная Германии стала чемпионом мира по футболу

Юниорская сборная Германии по футболу (U17) впервые в истории стала чемпионом мира. В финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Индонезии в субботу, 2 декабря, немецкая команда обыграла сверстников из Франции в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (4:3). Героем матча стал вратарь бундестим Константин Хайде (Konstantin Heide), отразивший два пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2 (1:0). По ходу поединка сборная Германии вела 2:0, но французы, игравшие в большинстве с 69-й минуты смогли во втором тайме забить два мяча.

Полгода назад, напоминает агентство dpa, юниорская сборная Германии уже встречалась с французскими футболистами в финале чемпионата Европы до 17 лет. Тогда победа осталась за бундестим и также была одержана в серии послематчевых пенальти. Таким образом, немецкая команда стала первой в истории, которой удалось в один год выиграть и европейское и мировое первенство среди футболистов не старше 17 лет.

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