Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

81-летнего ученого обвиняли в работе на китайскую разведку, последние два года он провел под домашним арестом без права на прогулки.

В Санкт-Петербурге умер 81-летний ученый Валерий Митько, против которого в 2020 году в России было возбуждено дело о госизмене. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщил правозащитный проект "Первый отдел ", адвокаты которого защищали Митько.

"Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько - президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике", - сообщили адвокаты.

В начале 2020 года Митько был отправлен под домашний арест и ему полностью запретили прогулки, напоминает "Первый отдел". "Стресс от несправедливых обвинений и условий содержания стал брать верх. Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу - откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой - лежачей больной", - рассказали адвокаты ученого.

"Профессор Валерий Митько стал очередным ученым, замученным российской репрессивной системой. Умер судимым за преступление, которого не совершал, взаперти", - написал "Первый отдел".

Митько обвиняли в передаче гостайны Китаю

Основными направлениями работы доктора технических наук Валерия Митько до аресты были геополитические проблемы в Арктике, прикладные аспекты гидрофизики и системы мониторинга в океане. Митько был членом Российской академии естественных наук, преподавал в Военно-Морской академии, в электротехническом и гидрометеорологических университетах Петербурга. Ученый входил в общественный совет комитета Совета Федерации по делам Севера и возглавлял созданную им общественную Арктическую академию наук.

По версии ФСБ, с 2017 года Митько сотрудничал с китайскими спецслужбами, для которых "из корыстной заинтересованности" якобы собирал информацию, являющуюся государственной тайной "военного характера", например, о способах и методах обнаружения подводных лодок.

Сам ученый отрицал все обвинения. Как объясняли адвокаты Митько, в марте 2018 года ученый действительно летал в Китай, чтобы прочитать очередные лекции в Даляньском университете. Вскрыв его багаж, ФСБ обнаружила документы, один из которых касался характеристик подводных лодок. Сам Митько объяснял, что взял все данные из открытых источников, чтобы использовать во время лекций. В итоге ученому были предъявлены обвинения в госизмене, по этой статье ему грозило до 20 лет заключения.

Преследования и смерти ученых в России

Как подсчитала "Новая газета", начиная с 2000 года в России уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых - в основном по статьям о госизмене и разглашении гостайны. Всего на ученых за последние 20 лет приходится пятая часть дел о госизмене.

В июле 2022 года умер доктор физико-математических наук из Новосибирска Дмитрий Колкер, которого суд по подозрению в государственной измене отправили в московское СИЗО "Лефортово". У ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска. Он умер через несколько дней после ареста. "ФСБ убила моего отца", - написал его сын.

В апреле этого года умер осужденный за госизмену физик Роман Ковалев. Его освободили из заключения за две недели до смерти - по состоянию здоровья. В 2021 году умер физик Виктор Кудрявцев, которого также обвиняли в государственной измене. "Год и два месяца в "Лефортово", по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева - пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова", - прокомментировал смерть ученого его адвокат Иван Павлов.

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