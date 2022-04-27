 Скончался осужденный за госизмену физик Роман Ковалев | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2022

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Россия

Скончался осужденный за госизмену физик Роман Ковалев

Бывший сотрудник ЦНИИМаш Роман Ковалев страдал от онкологического заболевания. Физик был осужден на 7 лет колонии, однако за две недели до смерти был освобожден.

Ворота с надписью ЦНИИМаш и логотипом корпорации Роскосмос

Скончался физик Роман Ковалев, бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш). О смерти ученого правозащитный проект "Первый отдел" сообщил в среду, 27 апреля. У физика было выявлено онкологическое заболевание.

Ковалев был задержан в июне 2019 года по обвинению в государственной измене. Московский областной суд в июне 2020 года приговорил ученого к 7 годам колонии строгого режима. Лефортовский суд Москвы 13 апреля освободил Ковалева, удовлетворив соответствующее ходатайство.

Роман Ковалев являлся учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, задержанного в июле 2018 года по обвинению в госизмене. Кудрявцев был отпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде в сентябре 2019 года из-за ухудшения здоровья, а в апреле 2021-го скончался.

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