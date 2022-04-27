Скончался осужденный за госизмену физик Роман Ковалев

Скончался физик Роман Ковалев, бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш). О смерти ученого правозащитный проект "Первый отдел" сообщил в среду, 27 апреля. У физика было выявлено онкологическое заболевание.

Ковалев был задержан в июне 2019 года по обвинению в государственной измене. Московский областной суд в июне 2020 года приговорил ученого к 7 годам колонии строгого режима. Лефортовский суд Москвы 13 апреля освободил Ковалева, удовлетворив соответствующее ходатайство.

Роман Ковалев являлся учеником и коллегой физика Виктора Кудрявцева, задержанного в июле 2018 года по обвинению в госизмене. Кудрявцев был отпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде в сентябре 2019 года из-за ухудшения здоровья, а в апреле 2021-го скончался.

Смотрите также:

Ученые Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов Кандидат физико-математических наук, выпускник двойной аспирантуры ИПФ РАН и университета Умео (Швеция), популяризатор науки и блогер. Занимается изучением взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом, в том числе лазерным ускорением частиц, что имеет практическое значение для самых разных областей, например - для медицинской физики.

Ученые Института прикладной физики РАН Елена Анашкина Кандидат физико-математических наук. Занимается разработкой и исследованием волоконных лазерных систем, включая сами лазеры, усилители и нелинейно-оптические преобразователи излучения в среднем ИК диапазоне. Области применения: дистанционная диагностика опасных ядовитых и взрывчатых веществ, что актуально для газовой и нефтяной промышленности; диагностика биомаркеров в биомедицине.

Ученые Института прикладной физики РАН Иван Оладышкин Выпускник аспирантуры ИПФ РАН, младший научный сотрудник, популяризатор науки, глава оргкомитета Летней физико-математической школы на базе Детского образовательно-оздоровительного лагеря им. Н.С. Талалушкина. Занимается теоретическими исследованиями взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом. Области практического применения таких исследований: нанотехнология и электроника.

Ученые Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, глава Отделения нелинейной динамики и оптики, один из отцов-основателей Летней физико-математической школы. Ефим Аркадьевич - специалист в сфере твердотельных лазеров с дифракционной расходимостью и высокой средней мощностью. В том числе благодаря его работам Институт прикладной физики РАН является одним из участников консорциума LIGO.

Ученые Института прикладной физики РАН Анна Тендитная Автор - сама студентка-физик. Закончила бакалавриат в Высшей школе общей и прикладной физики при Нижегородском университете. В ИПФ РАН исследовала NV-центры (активный центр, содержащий азот) в CVD-алмазах (синтетические алмазы, полученные химическим осаждением из газовой фазы). Анна учится в магистратуре Мюнхенского технического университета, чтобы продолжить работу в биомедицинской физике. Автор: Анна Тендитная

