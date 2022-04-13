 Суд в Москве освободил физика Ковалева, обвиненного в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2022

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Россия

Суд в Москве освободил физика Ковалева, обвиненного в госизмене

Физика Романа Ковалева из-за болезни освободили от отбывания наказания. Ученый был приговорен к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Ворота ЦНИИмаш

Ворота ЦНИИмаш

Приговоренный к семи годам колонии строгого режима физик Роман Ковалев, бывший начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), был освобожден по решению Лефортовского суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания из-за болезни ученого в понедельник, 11 апреля.

Как уточняется, суд установил, что у Ковалева имеется заболевание, препятствующее отбыванию им наказания.

Дело Романа Ковалева

Роман Ковалев был задержан в июне 2019 года. По данным российских СМИ, в рамках следствия проверялась информация о том, что Ковалев "мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий", результаты которых якобы передавались в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

При этом, согласно адвокатам Кудрявцева, 75-летний на тот момент ученый не имел доступа к гостайне на протяжении последних 20 лет, а его программа исследований была утверждена правительством РФ и отчеты по ней находились в открытом доступе.

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