 Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2021

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Культура и стиль жизни

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.

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    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Театр имени Ханса Отто в Потсдаме

    В 26,5 миллиона евро обошлось строительство импозантного здания театра имени Ханса Отто в Потсдаме. Его алая трехъярусная крыша напоминает распускающийся цветок. Из фойе открывается вид на живописное озеро. Зрительный зал спроектирован так, что в нем можно проводить не только спектакли, но также показы мод и вечеринки.

  • Часовня Мадонна в развалинах в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    "Мадонна в развалинах" в Кельне

    Первой же самостоятельной работой архитектора стала часовня "Мадонна в развалинах" в Кельне. Зодчий разработал этот проект, когда ему было 27 лет. Здание построено на руинах церкви, разрушенной в результате бомбардировки во время Второй мировой войны, вокруг чудом сохранившейся статуи Мадонны. Капелла вошла в возведенный позже комплекс художественного музея Кельнского архиепископства "Колумба".

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    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Собор Богородицы в Невигесе

    Особая атмосфера царит в паломническом соборе Богородицы, возведенном в Невигесе между Кельном и Эссеном. Это второй по величине храм в Германии (после Кельнского собора) и крупнейшая церковь современной постройки в Европе. Ежегодно сюда прибывает до 200 тысяч паломников со всего света.

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    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Внешний вид собора Богородицы

    Снаружи построенное в начале 1970-х культовое сооружение напоминает скалу из бетона - этот образ типичен для творчества архитектора того периода. Огромное здание вмещает до шести тысяч молящихся. Всего за свою карьеру Готфрид Бём построил около 40 церквей.

  • Арт-галерея в Часовне Бёма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Галерея в "Часовне Бёма" в Хюрте

    Уроженец Польши Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал. Он разместился в стенах "Часовни Бёма". Так называют сегодня бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную по проекту архитектора в городке Хюрт под Кельном.

  • Экстерьер Часовни Бёма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Экстерьер "Часовни Бёма"

    Церковь Святой Урсулы построена в Хюрте в середине XX века. Но прошло полстолетия, и число ее прихожан сильно сократилось. В конце концов, Кельнское архиепископство приняло решение лишить храм его статуса. После этого здесь открылся филиал художественной галереи Galerie Jablonka.

  • Deutsche Bank в Люксембурге

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Здание Deutsche Bank в Люксембурге

    Фасад административного здания Deutsche Bank из стали, стекла и бетона в Люксембурге оформлен нарядно: по замыслу архитектора, постройка должна была стать чем-то большим, чем просто офис. Внутри сооружения - круглый внутренний двор со стеклянной крышей и галереями по его периметру, а также панорамные лифты. Сегодня здесь хранится коллекция произведений искусства Deutsche Bank.

  • Городская библиотека Ульма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Городская библиотека Ульма

    "Стеклянной пирамидой" называют футуристическое десятиэтажное здание городской библиотеки, вот уже более десятка лет являющееся одной из примет Ульма - города в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Под одной крышей здесь расположились библиотеки для детей и взрослых, читальные залы, залы для мероприятий, переплетная мастерская, арт-галерея, кафе. Из окон открывается вид на город и Альпы.

  • Мечеть в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Мечеть в Кельне

    У этого проекта, разработанного Готфридом Бёмом совместно с его сыном Петером (Peter Böhm), было немало противников. Тем не менее, власти Кельна дали ему зеленый свет, и возведение самой крупной в Германии мечети в городе на Рейне началось. Высота ее купола составляет 37 метров, минаретов - 55 метров. Открытие состоялось в 2018 году.

  • Фамильный дом в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Семейный дом

    Этот простой, но очень удобный и функциональный дом с небольшим бассейном возведен в Кельне еще в 1931 году. Его построил отец Готфрида Бёма - потомственный зодчий и мастер сакральной архитектуры Доминикус Бём (Dominikus Böhm). Готфрид Бём жил и работал здесь. А свой день архитектор всегда начинал с плавания - невзирая на возраст, погоду и время года. В 2020 году ему исполнилось 100 лет.

  • Готфрид Бём с сыновьями

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Квартет мастеров

    На этом снимке Готфрид Бём (второй справа) запечатлен со своими сыновьями (слева направо): Штефаном (Stephan Böhm), Паулем (Paul Böhm) и Петером. Они пошли по стопам отца и стали архитекторами. Лишь не попавший на фото сын Бёма Маркус (Markus Böhm) выбрал другой путь и стал художником.

  • default

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Архитектура на киноэкранах

    К 100-летнему юбилею одного из самых значительных современных архитекторов Германии в немецкий прокат вышел документальный фильм о Готфриде Бёме и его семье. Он был признан лучшей документальной лентой на международном кинофестивале в Лейпциге в 2014 году.

    Автор: Наталия Королева


  • default

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Театр имени Ханса Отто в Потсдаме

    В 26,5 миллиона евро обошлось строительство импозантного здания театра имени Ханса Отто в Потсдаме. Его алая трехъярусная крыша напоминает распускающийся цветок. Из фойе открывается вид на живописное озеро. Зрительный зал спроектирован так, что в нем можно проводить не только спектакли, но также показы мод и вечеринки.

  • Часовня Мадонна в развалинах в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    "Мадонна в развалинах" в Кельне

    Первой же самостоятельной работой архитектора стала часовня "Мадонна в развалинах" в Кельне. Зодчий разработал этот проект, когда ему было 27 лет. Здание построено на руинах церкви, разрушенной в результате бомбардировки во время Второй мировой войны, вокруг чудом сохранившейся статуи Мадонны. Капелла вошла в возведенный позже комплекс художественного музея Кельнского архиепископства "Колумба".

  • default

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Собор Богородицы в Невигесе

    Особая атмосфера царит в паломническом соборе Богородицы, возведенном в Невигесе между Кельном и Эссеном. Это второй по величине храм в Германии (после Кельнского собора) и крупнейшая церковь современной постройки в Европе. Ежегодно сюда прибывает до 200 тысяч паломников со всего света.

  • default

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Внешний вид собора Богородицы

    Снаружи построенное в начале 1970-х культовое сооружение напоминает скалу из бетона - этот образ типичен для творчества архитектора того периода. Огромное здание вмещает до шести тысяч молящихся. Всего за свою карьеру Готфрид Бём построил около 40 церквей.

  • Арт-галерея в Часовне Бёма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Галерея в "Часовне Бёма" в Хюрте

    Уроженец Польши Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал. Он разместился в стенах "Часовни Бёма". Так называют сегодня бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную по проекту архитектора в городке Хюрт под Кельном.

  • Экстерьер Часовни Бёма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Экстерьер "Часовни Бёма"

    Церковь Святой Урсулы построена в Хюрте в середине XX века. Но прошло полстолетия, и число ее прихожан сильно сократилось. В конце концов, Кельнское архиепископство приняло решение лишить храм его статуса. После этого здесь открылся филиал художественной галереи Galerie Jablonka.

  • Deutsche Bank в Люксембурге

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Здание Deutsche Bank в Люксембурге

    Фасад административного здания Deutsche Bank из стали, стекла и бетона в Люксембурге оформлен нарядно: по замыслу архитектора, постройка должна была стать чем-то большим, чем просто офис. Внутри сооружения - круглый внутренний двор со стеклянной крышей и галереями по его периметру, а также панорамные лифты. Сегодня здесь хранится коллекция произведений искусства Deutsche Bank.

  • Городская библиотека Ульма

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Городская библиотека Ульма

    "Стеклянной пирамидой" называют футуристическое десятиэтажное здание городской библиотеки, вот уже более десятка лет являющееся одной из примет Ульма - города в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Под одной крышей здесь расположились библиотеки для детей и взрослых, читальные залы, залы для мероприятий, переплетная мастерская, арт-галерея, кафе. Из окон открывается вид на город и Альпы.

  • Мечеть в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Мечеть в Кельне

    У этого проекта, разработанного Готфридом Бёмом совместно с его сыном Петером (Peter Böhm), было немало противников. Тем не менее, власти Кельна дали ему зеленый свет, и возведение самой крупной в Германии мечети в городе на Рейне началось. Высота ее купола составляет 37 метров, минаретов - 55 метров. Открытие состоялось в 2018 году.

  • Фамильный дом в Кельне

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Семейный дом

    Этот простой, но очень удобный и функциональный дом с небольшим бассейном возведен в Кельне еще в 1931 году. Его построил отец Готфрида Бёма - потомственный зодчий и мастер сакральной архитектуры Доминикус Бём (Dominikus Böhm). Готфрид Бём жил и работал здесь. А свой день архитектор всегда начинал с плавания - невзирая на возраст, погоду и время года. В 2020 году ему исполнилось 100 лет.

  • Готфрид Бём с сыновьями

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Квартет мастеров

    На этом снимке Готфрид Бём (второй справа) запечатлен со своими сыновьями (слева направо): Штефаном (Stephan Böhm), Паулем (Paul Böhm) и Петером. Они пошли по стопам отца и стали архитекторами. Лишь не попавший на фото сын Бёма Маркус (Markus Böhm) выбрал другой путь и стал художником.

  • default

    Готфрид Бём: призвание - архитектор

    Архитектура на киноэкранах

    К 100-летнему юбилею одного из самых значительных современных архитекторов Германии в немецкий прокат вышел документальный фильм о Готфриде Бёме и его семье. Он был признан лучшей документальной лентой на международном кинофестивале в Лейпциге в 2014 году.

    Автор: Наталия Королева


  

Контекст

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Готфрид Бём: призвание - архитектор  

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