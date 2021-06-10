Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
Такой школы больше нет нигде в мире: здесь нет симметрии и прямых углов! Гимназисты из Виттенберга перестроили здание с помощью знаменитого архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. (02.09.2019)
В Берлине завершается Всемирный фестиваль архитектуры. DW представляет творения архитекторов. Некоторые оказались среди победителей конкурсной программы. Одна победа - у Германии. (18.11.2016)
Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня. (11.01.2019)
Судьба большинства немецких архитекторов, приехавших по призыву из СССР строить здесь новые города, сложилась трагично. Но кое-что они все-таки успели сделать. (03.07.2017)
2 октября - Всемирный день архитектуры. DW поговорила с архитекторами из России и Беларуси о шансах на трудоустройство и карьерных перспективах в ФРГ. (02.10.2017)
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нижней Саксонии. Основные сведения и советы туристам. (20.01.2015)
Немецкий музей архитектуры ежегодно выбирает лучшие архитектурные проекты, осуществленные в Германии и за рубежом. Выставка во Франкфурте-на-Майне представляет победителей 2013 года. (22.04.2014)