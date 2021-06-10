Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии

Готфрид Бём: призвание - архитектор

Семейный дом

Этот простой, но очень удобный и функциональный дом с небольшим бассейном возведен в Кельне еще в 1931 году. Его построил отец Готфрида Бёма - потомственный зодчий и мастер сакральной архитектуры Доминикус Бём (Dominikus Böhm). Готфрид Бём жил и работал здесь. А свой день архитектор всегда начинал с плавания - невзирая на возраст, погоду и время года. В 2020 году ему исполнилось 100 лет.