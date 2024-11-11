Юлии Навальной присуждена премия имени Магнитского

О присуждении Юлии Навальной награды в номинации "Смелость под огнем" премии имени Магнитского сообщил Уильям Браудер. Годом ранее ее получила Евгения Кара-Мурза.

Вдове российского оппозиционера Алексея Навального Юлии присуждена награда в номинации "Смелость под огнем" в рамках премии имени Магнитского. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, в соцсети Х генеральный директор фонда Hermitage Capital и глава кампании Global Magnitsky justice campaign ("Всемирная кампания имени Магнитского за справедливость") Уильям Браудер. "Ее стойкость перед лицом невзгод и преданность миссии Алексея по построению свободной и демократической России просто невероятны", - пояснил Браудер.

Сама Юлия Навальная пока не комментировала эту информацию. Годом ранее победительницей в номинации "Смелость под огнем" стала жена российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы Евгения.

Среди других лауреатов премии - известные журналисты и правозащитники

Уильям Браудер объявил также лауреатов в некоторых других номинациях премии имени Магнитского. Так, награды за выдающуюся журналистскую работу удостоена журналистка Захра Джоя из Афганистана, рассказывающая о положении женщин в ее стране. В номинации "Выдающийся юрист в области прав человека" победил Брендон Силвер, который "сыграл важную роль в обеспечении свободы многочисленных политических заключенных <...> включая Владимира Кара-Мурзу".

Награда в номинации "Выдающийся политический оппозиционер" присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. А среди правозащитников была награждена Жала Байрамова, дочь азербайджанского правозащитника и ученого Губада Ибадоглу, находящегося под арестом.

Премия имени Магнитского

Премия имени Магнитского была учреждена в 2015 году. На ее сайте говорится, что в ее рамках отмечается работа "смелых журналистов, политиков и активистов в области прав человека". В прошлом лауреатами премии становились, в частности, Борис Немцов, Олег Сенцов и обладательница Нобелевской премии мира Мария Ресса.