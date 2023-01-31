"Укрзализныця" - железнодорожный чемпион Европы

Украинские железные дороги получили европейскую железнодорожную премию Rail Champion 2023 за стойкость и труд во время войны.

Компания "Укрзализныця" и ее коллектив удостоены звания "Железнодорожный чемпион года" - Rail Champion Award 2023 - за свою выдающуюся стойкость и работу в военное время. Награда Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний CER и Союза европейской железнодорожной промышленности UNIFE была вручена во вторник, 31 января, в Брюсселе руководителю пассажирского направления украинских железных дорог Александру Перцовскому.

"С начала войны "Укрзализныця" стала спасательным кругом для миллионов перемещенных лиц и обеспечила доставку жизненно важной помощи и поставок по стране. Работая в тяжелейших и опаснейших условиях, сотрудники УЗ своими героическими усилиями обеспечивают движение транспорта по расписанию, - заявил оргкомитет премии. - Эти усилия демонстрируют огромную стойкость железнодорожной системы и ее сопротивляемость кризисам, а также важность сильных железнодорожных компаний".

Европейские железнодорожники подчеркнули, что эта награда выражает солидарность и поддержку всего сообщества Европейского Союза.

Европейская железнодорожная премия

Премия European Railway Award присуждается ежегодно с 2007 года. К ней прилагается денежная сумма, которую лауреат передает в выбранную им благотворительную организацию.

В состав жюри Европейской железнодорожной премии входят руководители железных дорог и железнодорожной отрасли, политики ЕС, победители прошлых лет и журналисты. Они выбирают победителя путем голосования.

Сообщество европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний CER объединяет около 70 железнодорожных компаний Европы - это 71% от всей протяженности европейской железнодорожной сети, 76% европейского грузового бизнеса и 92% железнодорожных пассажирских перевозок в Европе.

Союз европейской железнодорожной промышленности UNIFE представляет более 100 ведущих европейских предприятий проектирования, производства, техобслуживания и ремонта железнодорожных систем. UNIFE объединяет национальные железнодорожные ассоциации 12 стран Европы.

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