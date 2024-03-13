Активист Буткевич заявил, что признал вину под угрозой пыток

Правозащитник, журналист и антифашист Максим Буткевич попал в российский плен в июне 2022 года. В марте 2023-го суд в "ЛНР" приговорил его к 13 годам колонии.

Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, оставил без изменения приговор украинскому правозащитнику, журналисту и антифашисту Максиму Буткевичу - 13 лет колонии, сообщило правозащитное интернет-издание "Медиазона" в среду, 13 марта.

На заседании суда Буткевич заявил, что признал вину под угрозой пыток. "С одной стороны, мне было сказано, что если я соглашусь, то после осуждения меня в сжатые сроки поменяют на осужденного военнопленного ВС РФ. В качестве других аргументов мне было объяснено, что в случае отказа я буду подвергнут различным методам физического воздействия. Некоторые методы мне были продемонстрированы", - рассказал Буткевич.

Приговор на основании самооговора

Правозащитник, вступивший в ряды ВСУ после российского вторжения в Украину, попал в плен в июне 2022-го и осужден в марте 2023 года. Суд в самопровозглашенной "Луганской народной республике" (ЛНР) признал его виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Издание "Граты" тогда сообщало, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве, а в зону боевых действий прибыл лишь спустя десять дней.

В ходе кассационного слушания в Верховном суде РФ адвокат Буткевича попросил приложить к делу биллинг телефона правозащитника и опрос француженки. Оба документа доказывают, что Буткевич в момент вменяемых ему в вину действий находился в Киеве, но суд отказался приложить их к делу, заявив, что это "не в его компетенции". Адвокат также подчеркивал, что суд признал Буткевича виновным лишь на основании самооговора, других экспертиз и доказательств в деле нет.

Amnesty: Политически мотивированное дело

Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против Буткевича сфабрикованными и связывает их с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность.

Максим Буткевич с 2008 года помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявлений ксенофобии и расизма, затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе.

В 2012 Буткевич основал правозащитный центр Zmina, а в 2013 году стал соучредителем радио "Громадьске". После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал Ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. После начала войны России против Украины он записался в ряды ВСУ.

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