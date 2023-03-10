Сепаратисты Донбасса вынесли приговоры трем украинцам

Трое граждан Украины осуждены по обвинению "в совершении военных преступлений". Среди них - правозащитник Максим Буткевич, ушедший на фронт после российского вторжения в Украину.

"Верховные суды" аннексированных "республик" Донбасса "ЛНР" и "ДНР" вынесли обвинительные приговоры трем гражданам Украины, обвиняемым в военных преступлениях, сообщил Следственный комитет РФ в пятницу, 10 марта. Среди них - Максим Буткевич, украинский правозащитник, один из основателей "Громадське радио".

В сообщении СК утверждается, что Буткевич признан виновным в якобы "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов", а также "в покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".

Доброволец Максим Буткевич

Буткевич служил в батальоне "Берлинго" вооруженных сил Украины (ВСУ) командиром взвода. По версии СК, 4 июня в Северодонецке он выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате чего пострадали двое гражданских лиц и было уничтожено имущество. В сообщении СК говорится, что Бутчекич признал вину и приговорен судом "ЛНР" к 13 годам лишения свободы.

Максим Буткевич занимался правозащитной деятельностью, являлся членом правления отделения Amnesty International. Он работал журналистом на телеканалах СТБ и "1+1", корреспондентом ВВС News и стал сооснователем "Громадське радио". После российского вторжения в Украину Буткевич ушел воевать. 24 июня он попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области.

Буткевича упоминала в своей нобелевской речи глава украинского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Еще два обвинительных приговора

Обвинительные приговоры вынесены также Владиславу Шелю и Виктору Похозею - бойцам батальона "Азов", защищавшим Мариуполь. Шель признан виновным в "стрельбе из автомата по мирному жителю", а Похозей - в жестоком обращении с жительницей Мариуполя, которой он "нанес удары по телу и лицу ногами и прикладом автомата". Шель приговорен к 18 с половиной, а Похозей - к восьми с половиной годам лишения свободы.

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