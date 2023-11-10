  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича

Анастасия Штайнмиллере
10 ноября 2023 г.

В последний раз семья видела Буткевича в августе 2023 года на экране монитора в зале Первого апелляционного суда в Москве, где ему утвердили приговор по делу о стрельбе в Северодонецке.

https://p.dw.com/p/4Yfkd
Максим Буткевич приговорен к 13 годам колонии (фото из архива)
Максим БуткевичФото: privat

Родители и адвокат правозащитника Максима Буткевича, воевавшего в составе ВСУ, попавшего в российский плен и осужденного на 13 лет колонии в самопровозглашенной "Луганской народной республике" ("ЛНР"), с августа 2023 года не знают о его местонахождении. Об этом в пятницу, 11 ноября, "Медиазоне" рассказала мать правозащитника Евгения Буткевич.

По словам женщины, в последний раз она видела сына на экране монитора в зале Первого апелляционного суда в Москве в августе нынешнего года. Тогда суд утвердил приговор Буткевичу, которого в "ЛНР" осудили на 13 лет за стрельбу из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома в Северодонецке, в результате которой, согласно заявлению Следственного комитета РФ, получили ранения два мирных жителя.

Буткевича могли "отправить по этапу"

"После утверждения приговора московские друзья стали отправлять Максиму бандероли, письма. Ну и дальше они стали ждать извещения, что он получил их отправления, а мы стали ждать возможного обмена. В сентябре по приватным каналам до нас дошли слухи, что Максима отправили по этапу, но никто не знает, куда", - отметила мать Буткевича. По ее словам, письма и бандероли, отправленные друзьями в следственный изолятор Луганска, вернулись обратно с пометкой "переписка не положена".

Адвокат Леонид Соловьев, который представляет интересы Буткевича, также не получил ответа на запросы о местонахождении своего подзащитного. Юрист планирует подать жалобы в прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний, а также отправить кассационную жалобу на решение суда по делу правозащитника.

В Украине Максим Буткевич занимался правозащитной деятельностью, в том числе был членом правления отделения Amnesty International. Он работал журналистом на телеканалах СТБ и "1+1", основал "Громадське радио" и был корреспондентом ВВС News.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Буткевич ушел воевать и до попадания в российских плен служил в батальоне "Берлинго" ВСУ в должности командира взвода.

Смотрите также:

Выборы – без выбора?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Залужный считает, что "война зашла в тупик": какой выход есть у Украины? DW Новости (02.11.2023)

Залужный считает, что "война зашла в тупик": какой выход есть у Украины? DW Новости (02.11.2023)

"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Он признал, что ситуация на фронте зашла в тупик, а также что ставка на обескровливание российской армии себя не оправдала, так как Россия не ценит жизни своих солдат. Без технологического прорыва украинское наступление рискует смениться позиционной войной.
Политика2 ноября 2023 г.33:25 мин.
external

Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта | Европа в фокусе

Война в Украине: как живут дети рядом с линией фронта | Европа в фокусе

Ни дня в Украине не проходит без российских обстрелов. От них особенно страдает Донбасс, в том числе Курахово. Несмотря на близость фронта, часть мирных жителей решила не покидать город. В том числе и родители двух подруг, поэтому девочки не уехали: одной из них 14 лет, другой 13. Они встретились со съемочной группой DW, которая приехала в Курахово, и рассказали о том, как живут в условиях войны.
Политика12 октября 2023 г.25:39 мин.

Пропал попавший в плен и осужденный на 13 лет украинский правозащитник Максим Буткевич

zona.media