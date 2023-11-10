Родители и адвокат не могут найти Максима Буткевича

В последний раз семья видела Буткевича в августе 2023 года на экране монитора в зале Первого апелляционного суда в Москве, где ему утвердили приговор по делу о стрельбе в Северодонецке.

Родители и адвокат правозащитника Максима Буткевича, воевавшего в составе ВСУ, попавшего в российский плен и осужденного на 13 лет колонии в самопровозглашенной "Луганской народной республике" ("ЛНР"), с августа 2023 года не знают о его местонахождении. Об этом в пятницу, 11 ноября, "Медиазоне" рассказала мать правозащитника Евгения Буткевич.

По словам женщины, в последний раз она видела сына на экране монитора в зале Первого апелляционного суда в Москве в августе нынешнего года. Тогда суд утвердил приговор Буткевичу, которого в "ЛНР" осудили на 13 лет за стрельбу из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома в Северодонецке, в результате которой, согласно заявлению Следственного комитета РФ, получили ранения два мирных жителя.

Буткевича могли "отправить по этапу"

"После утверждения приговора московские друзья стали отправлять Максиму бандероли, письма. Ну и дальше они стали ждать извещения, что он получил их отправления, а мы стали ждать возможного обмена. В сентябре по приватным каналам до нас дошли слухи, что Максима отправили по этапу, но никто не знает, куда", - отметила мать Буткевича. По ее словам, письма и бандероли, отправленные друзьями в следственный изолятор Луганска, вернулись обратно с пометкой "переписка не положена".

Адвокат Леонид Соловьев, который представляет интересы Буткевича, также не получил ответа на запросы о местонахождении своего подзащитного. Юрист планирует подать жалобы в прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний, а также отправить кассационную жалобу на решение суда по делу правозащитника.

В Украине Максим Буткевич занимался правозащитной деятельностью, в том числе был членом правления отделения Amnesty International. Он работал журналистом на телеканалах СТБ и "1+1", основал "Громадське радио" и был корреспондентом ВВС News.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Буткевич ушел воевать и до попадания в российских плен служил в батальоне "Берлинго" ВСУ в должности командира взвода.

Смотрите также: