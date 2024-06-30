Украинский пограничник застрелил нападавшего с мачете

Два человека, вооруженные мачете и газовым баллончиком, напали на погранотряд на границе Украины с Румынией. В ответ пограничник применил оружие. На границе с Венгрией задержаны 17 мужчин, пытавшихся покинуть Украину..

В Черновицкой области Украины возле границы с Румынией два человека напали на пограничника, который в ответ ранил их, одного из них - смертельно. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Он рассказал изданию "Украинская правда" , что инцидент произошел накануне вечером. По сведениям украинского журналиста Виталия Глаголы, который первым сообщил о происшествии, нападавшие были вооружены мачете и газовым баллончиком. "Два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего ГПСУ в зоне участка ВВС "Селятин". Его повалили и нанесли удар по ноге. Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова, один правонарушитель погиб, другой получил ранения", - написал он в Telegram.

Ранее в тот же день украинские пограничники сообщили, что задержали 17 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Как сообщила ГПСУ, микроавтобус "Фольксваген" был остановлен в 200 метрах от государственной границы, в нем находились украинцы из семи областей страны - Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

"За услуги переправщиков, которые обещали участникам "приключенческого тура" успешное пересечение границы, каждый из мужчин должен был отдать от 3 до 12 тысяч долларов США", - говорится в сообщении пограничников.