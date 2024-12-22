Украинский боксер Усик вновь победил британца Фьюри

Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу, победив британца Тайсона Фьюри в матче-реванше. Зеленский поздравил его в Telegram.

Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира Александр Усик одержал верх над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше, состоявшемся в Эр-Рияде в ночь на воскресенье, 22 декабря.

После 12 раундов все трое судей отдали победу Усику со счетом 116:112. Таким образом, украинец остался непобежденным и сохранил три чемпионских пояса: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В предыдущей встрече Усика и Фьюри на ринге, в мае, 37-летний украинский спортсмен одержал победу раздельным решением судей. Тогда он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за последние 25 лет.

36-летний Тайсон Фьюри потерпел второе поражение в карьере. "На его счету 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья", - напоминает газета "Коммерсант".

Поздравления Усику от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с ликованием отреагировал на спортивную победу соотечественника. "Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас, - написал он в Telegram. - Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим".