  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
СпортУкраина

Украинский боксер Усик вновь победил британца Фьюри

Александра Иванова
22 декабря 2024 г.

Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу, победив британца Тайсона Фьюри в матче-реванше. Зеленский поздравил его в Telegram.

https://p.dw.com/p/4oTVd
Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри на ринге
Александр Усик (слева) и Тайсон Фьюри на рингеФото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира Александр Усик одержал верх над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше, состоявшемся в Эр-Рияде в ночь на воскресенье, 22 декабря.

После 12 раундов все трое судей отдали победу Усику со счетом 116:112. Таким образом, украинец остался непобежденным и сохранил три чемпионских пояса: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В предыдущей встрече Усика и Фьюри на ринге, в мае, 37-летний украинский спортсмен одержал победу раздельным решением судей. Тогда он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за последние 25 лет.

36-летний Тайсон Фьюри потерпел второе поражение в карьере. "На его счету 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья", - напоминает газета "Коммерсант".

Поздравления Усику от Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с ликованием отреагировал на спортивную победу соотечественника. "Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас, - написал он в Telegram. - Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Muhammad Ali Bildergalerie

Мохаммед Али: величайший и легендарный

Мохаммед Али: величайший и легендарный

Величайший боксер Мохаммед Али скончался на 75-м году жизни. В 2015 году в Берлине проходила выставка, на которой демонстрировались фотопортреты легендарного боксера, запечатленного на пике славы.
Спорт4 июня 2016 г.9 фото
external

Братья Кличко подводят итоги президентских выборов в Украине в "Немцова. Интервью"

Братья Кличко подводят итоги президентских выборов в Украине в "Немцова. Интервью"

Мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу подводят итоги выборов и рассказывают о своих планах.
Политика24 апреля 2019 г.31:30 мин.
Джейк Пол и Майк Тайсон на поединке в Арлингтоне

Майк Тайсон проиграл первый с 2005 года профессиональный бой

Майк Тайсон проиграл первый с 2005 года профессиональный бой

27-летний блогер Джейк Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу 58-летнего Майка Тайсона в официальном боксерском поединке.
Спорт16 ноября 2024 г.
Показать еще