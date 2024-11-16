Майк Тайсон проиграл первый с 2005 года профессиональный бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон потерпел поражение в бою против своего соотечественника актера и блогера Джейка Пола. Восьмираундовый поединок, прошедший в городе Арлингтон (штат Техас) вечером в пятницу, 15 ноября, завершился победой Пола единогласным решением судей.

Для 27-летнего Пола победа стала 11-й на профессиональном ринге (семь из них нокаутом) при одном поражении. 58-летний Тайсон проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 50 побед (из них 44 - нокаутом). Он впервые вышел на ринг в официальном поединке с 2005 года, когда завершил профессиональную карьеру. После этого Тайсон несколько раз выступал в рамках показательных поединков.

Джейк Пол: Майк Тайсон - легенда и икона бокса

После победы Пол заявил, что был рад встретиться на ринге с Майком Тайсоном, отметив, что тот является настоящей легендой и иконой бокса. "Он величайший из тех, кто занимался боксом. Он является иконой, для меня было честью сразиться с ним", - сказал он.

Тайсон, в свою очередь отметил, что "абсолютно доволен" своим выступлением. "Я знал, что Пол - хороший боец", - сказал он. На вопрос о том, вернется ли он на ринг снова, Тайсон ответил: "Я не знаю. Зависит от ситуации".

По сообщениям СМИ, за участие в поединке Пол должен получить 40 миллионов долларов, Тайсон - 20 миллионов.