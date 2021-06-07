Украинские футболисты наденут форму с лозунгами Майдана и картой Крыма

В Украине в новом футбольном сезоне 2021-2022 года игроки выйдут на поле в обновленной спортивной форме с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), включающей лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Форму с аналогичной символикой должны надеть и судьи, сообщил в пятницу, 16 июля, на своей Facebook-странице президент УАФ Андрей Павелко



Членам Исполкома УАФ Павелко предложил внести "изменения в Регламент ПФЛ и УПЛ и утвердить элементом формы футболистов этих лиг, футболисток высшей и первой лиг, шеврон с нашими футбольными символами, которые заряжены энергетикой Евро-2020". Его инициатива "получила единогласную поддержку", пишет глава УАФ.

Ранее в тот же день ряд СМИ сообщили, что на сайте УАФ уже опубликован новый Регламент внутриукраинских соревнований по футболу сезона 2021/2022, в котором четко прописано, где на футбольной форме должен быть размещен логотип УАФ, включающий также карту Украины с полуостровом Крым и восточными областями страны, находящимися под контролем сепаратистов.

Проблемы с формой сборной Украины

Накануне начала игр Евро-2020 УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу "Героям слава!", которая должна была располагаться на изнанке футболок игроков, в то время как на задней стороне было написано "Слава Украине!".

Перед этим Россия направила в УЕФА официальную жалобу, указав на использование на футбольных трико украинцев "политических мотивов, противоречащих основным принципам УЕФА".

В результате УЕФА и УАФ пришли к компромиссу, договорившись, что лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, отображающей государственные границы Украины с учетом Крыма.

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