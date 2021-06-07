 Украинские футболисты наденут форму с лозунгами Майдана и картой Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 16.07.2021

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Украина

Украинские футболисты наденут форму с лозунгами Майдана и картой Крыма

С начала сезона 2021-2022 все игроки и судьи выйдут на поле в футболках с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", заявил глава Украинской ассоциации футбола.

Игроки сборной Украины на чемпионате Европы по футболы

Игроки сборной Украины на чемпионате Европы по футболы

В Украине в новом футбольном сезоне 2021-2022 года игроки выйдут на поле в обновленной спортивной форме с большой эмблемой Украинской ассоциации футбола (УАФ), включающей лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Форму с аналогичной символикой должны надеть и судьи, сообщил в пятницу, 16 июля, на своей Facebook-странице президент УАФ Андрей Павелко

Членам Исполкома УАФ Павелко предложил внести "изменения в Регламент ПФЛ и УПЛ и утвердить элементом формы футболистов этих лиг, футболисток высшей и первой лиг, шеврон с нашими футбольными символами, которые заряжены энергетикой Евро-2020". Его инициатива "получила единогласную поддержку", пишет глава УАФ.

Ранее в тот же день ряд СМИ сообщили, что на сайте УАФ уже опубликован новый Регламент внутриукраинских соревнований по футболу сезона 2021/2022, в котором четко прописано, где на футбольной форме должен быть размещен логотип УАФ, включающий также карту Украины с полуостровом Крым и восточными областями страны, находящимися под контролем сепаратистов.

Проблемы с формой сборной Украины

Накануне начала игр Евро-2020 УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы фразу "Героям слава!", которая должна была располагаться на изнанке футболок игроков, в то время как на задней стороне было написано "Слава Украине!".

Перед этим Россия направила в УЕФА официальную жалобу, указав на использование на футбольных трико украинцев "политических мотивов, противоречащих основным принципам УЕФА".

В результате УЕФА и УАФ пришли к компромиссу, договорившись, что лозунг "Героям слава!" будет размещен за картой, отображающей государственные границы Украины с учетом Крыма.

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    Одно из важнейших изменений в правилах игры, которые вступят в силу с июня этого года, касается стенки во время штрафных ударов. Теперь в нее запрещено вставать футболистам атакующей команды. Это облегчит жизнь не только вратарям, защитникам и судьям. Прекратится толкотня в стенке, затягивание времени, игра станет зрелищней. Но не все новые правила идут на пользу футболу.

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

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    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

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    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На последнем чемпионате мира в России видеоповторы использовались для проверки трех спорных ситуаций: когда речь шла о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

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    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

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    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

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    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но зависит ли это от размеров ли ворот?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


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Комментарий: Запрет УЕФА лозунга "Героям слава!" только сплотит украинцев

И для Киева, и для Москвы любой элемент в форме украинской сборной на Евро-2020 имеет принципиальное значение. Речь идет не просто о футболе, а о праве Украины оставаться независимым государством, пишет Сергей Руденко.  

Крым на груди: что говорят в Германии о форме сборной Украины на ЧЕ-2020

Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по футболу в форме с изображением границ страны, включающих аннексированный Крым. Россия критикует, УЕФА не видит нарушений. А немецкие эксперты?  

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