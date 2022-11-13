Флаги Украины в Херсонской области: события 263-го дня войны

На 263-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину - в воскресенье, 13 ноября, - российские войска по-прежнему пытаются удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, освобождая новые территории. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: наращивание группировки ВС РФ в районе Мелитополя

Российские войска сосредоточили усилия на сдерживании действий украинских сил на отдельных направлениях и продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра, ведя при этом наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, заявил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. По его данным, за сутки россияне нанесли один ракетный и 6 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация нанесла за прошедшие сутки 16 ударов по позициям противника, поражены 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов, указывается в заявлении. Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Украинский Генштаб указал на наращивание группировки войск РФ в районе Мелитополя Запорожской области. "По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак", - заявил он. Кроме того, в ВСУ отметили уменьшение числа российских военных в контролируемых ВС РФ населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области, в городах остается минимальное число россиян, указало украинское командование.

Между тем, жителям освобожденной правобережной части Херсонской области "настоятельно рекомендовано" эвакуироваться в более безопасные регионы из-за высокой вероятности российских обстрелов, сообщил глава военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале. По его словам, российская армия, когда убегает, "от безысходности начинает воевать с мирными людьми". Кроме того, на правобережье повреждена критическая инфраструктура, которая обеспечивает электро-, тепло- и водоснабжение, отметил Янушевич.

В Херсонской области поднимают украинские флаги

Над селом Львово Бериславского района Херсонской области поднят украинский флаг. "Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово в Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - сообщило Минобороны Украины. В свою очередь заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин опубликовал видео, как украинские военные вывешивают государственный флаг над Антоновским мостом, соединяющим Херсон с левобережной частью области.

В захваченном Мелитополе Запорожской области исчез российский флаг с флагштока на главной площади города. Об этом сообщило местное агентство "РИА Мелитополь", опубликовав в качестве подтверждения фото. Кроме того, об исчезновении триколора написал также мэр Мелитополя Иван Федоров. Назначенная Россией "администрация" города заявила, что флаг сняли из-за "планового профилактического ремонта" флагштока, который считается самым большим в регионе. Через несколько часов ряд российских СМИ написали о возвращении флага.

В Луганской области сообщают об освобождении Макеевки

В свою очередь глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что село Макеевка в Сватовском районе Луганской области перешло под контроль украинских военных. Украинское военное командование пока не комментировало эту информацию. В вечерней сводке Генштаба ВСУ Макеевка указана в числе населенных пунктов, по району которых российские силы вели обстрел.

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, ракета попала в двухэтажный дом, повреждения получили еще два жилых дома по соседству и административное здание, в результате один человек был ранен. Кроме того, под обстрел российских войск попали больница, роддом и профилакторий в городе Торецк. Пострадавших нет, но, по словам Кириленко, здания имеют серьезные повреждения.

В России - новые обстрелы

В России вновь заявили о новых обстрелах со стороны Украины. Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под обстрел ВСУ, утверждает губернатор региона Роман Старовойт. По словам чиновника, никто не пострадал, однако осколками посечено жилое здание, а в результате вспыхнувшего после обстрела пожара повреждены гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, повреждены объекты энергоснабжения, населенный пункт обесточен, добавил Старовойт.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", которые были призваны на военную службу до аннексии Россией этих территорий Украины, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, демобилизованные студенты теперь будут направлены домой и продолжат обучение. Официальные документы по этому поручению отсутствуют.

В Киеве отметили неготовность Москвы к выводу войск и переговорам

Тем временем в Киеве считают, что россияне все меньше поддерживают войну в Украине, но "политически и психологически" Москва еще не готова к переговорам и выводу войск. "Д - деморализация. Поддержка войны в РФ стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мысль: "Время заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела для подлинных переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", - написал в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Тем временем глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона. "До освобождения Херсона было много разговоров о переговорах и даже некоторые скептические публикации в западных СМИ, но теперь, после успехов вооруженных сил Украины на юге, вопрос переговоров уже не актуален", - написал он в Telegram. Арахамия подчеркнул, что украинский президент четко назвал условия, при которых можно "о чем-то говорить" с Россией - это восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, наказание военных преступников и гарантии, что агрессия больше не повторится.

Правозащитники обратились к Киеву из-за видео с предполагаемой казнью экс-боевика ЧВК Вагнера

Развитие получила история с опубликованным вечером 12 ноября видеороликом в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера. Как утверждается, на нем показано убийство бывшего заключенного, завербованного на войну в Украине, сдавшегося в плен и давшего интервью украинским журналистам. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал видео "прекрасной режиссерской работой".

Проект Gulagu.net обратился к властям Украины в связи с предполагаемой казнью бывшего наемника ЧВК. По словам источников правозащитников, завербованного ЧВК заключенного Евгения Нужина могли передать России в рамках обмена пленными или вывезти на подконтрольную РФ территорию в результате похищения. Правозащитники отмечают, что ожидают реакции от ООН и Совета Европы. "Вместо "выражения озабоченности" и общих слов призываем к конкретным действиям Комитет ООН против пыток и началу международного расследования по пыточным конвейерам и внесудебным расправам в России против россиян", - говорится в сообщении.

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