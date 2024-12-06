Украинские дроны атаковали Керчь

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. В районе судостроительного завода "Залив" в Керчи прогремели взрывы.

Украинские беспилотники в ночь на пятницу, 6 декабря, атаковали Керчь, в городе прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на жителей аннексированного Россией Крыма.

По сведениям канала, взрывы произошли в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи, жители видели отсвет пожара в микрорайоне "Аршинцево". Как уточняет издание "Крым.Реалии", в Керченском проливе сработала система противовоздушной обороны.

Атака на аннексированный Россией полуостров началась около пяти утра, в ней были задействованы БПЛА и морские беспилотники. С 5:17 утра было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Сообщение Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 декабря средства ПВО сбили над Крымом украинский дрон. Кроме того, сообщили в министерстве, экипажи морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Всего, по данным российской стороны, средства ПВО за ночь уничтожили 33 беспилотника, из них 14 - в Воронежской области, 11 - в Курской, семь - в Белгородской. По сообщению властей Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов атаку не комментировали.

Уже после заявления Минобороны РФ российские провоенные Telegram-каналы сообщили, что в Керчи сохраняется угроза применения морских беспилотников.