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Украина ввела санкции в отношении главы КС России Зорькина

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Всего в санкционный список Киева попали 178 человек. Большинство из них - граждане России.

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Валерий Зорькин и Владимир Путин рассматривают карту
Валерий Зорькин и Владимир ПутинФото: Mikhail Klimentyev/Russian President Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 июня, подписал указ о введении экономических санкций в отношении россиян и связанных с Россией физических лиц. В перечне значатся 178 человек, большинство - граждане России.

Большая часть угодивших в черный список - судьи, в том числе Конституционного суда РФ. Ограничения введены и в отношении его председателя Валерия Зорькина. Срок действия санкций - пять лет. Помимо россиян, в черном списке есть и украинские судьи, выступившие на стороне России.

Скандальная выходка Валерия Зорькина

Зорькин 23 мая показал президенту РФ Владимиру Путину карту XVII века, составленную французами при Людовике XIV. Разглядывая ее, ни Зорькин, ни Путин "не нашли" Украину, так как ее "не существовало".

Однако эта территория присутствует на показанной Путину карте в составе тогдашней Речи Посполитой, она подписана как "Vkraine ou Pays des Cosaques" ("Украина, земля козаков"). На этой же карте Крымский полуостров указан как Crimski tartares du Crim - Крымские татары Крыма.

Украина регулярно вводит санкции в отношении РФ, а также граждан и организаций, поддерживающих войну России против Украины. Так, 27 мая ограничения были введены против структур МТС и РЖД, а также против 19 белорусских предприятий.

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