Украина сбила ночью 31 из 68 российских беспилотников

В ночь на 13 октября 31 дрон был сбит, еще 36 потеряны на территории Украины, "вероятно, в результате активного противодействия РЭБ", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 13 октября над украинской территорией был сбит 31 российский беспилотник. Еще 36 БПЛА потеряны в разных регионах Украины, "вероятно, в результате активного противодействия РЭБ". Об этом сообщили в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября, Воздушные силы ВСУ. Всего в этой ночной атаке Россия применила 68 ударных БПЛА.

Из сообщения также следует, что российская армия нанесла удары двумя баллистическимиракетами Искандер-М по территории Полтавской и Одесской областей Украины и ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям.

Ранее в результате обстрела Одесской области погибли четыре человека

Двумя днями ранее в результате обстрела Одесской области армией РФ погибли не менее четырех человек. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские баллистические ракеты разрушили двухэтажное здание, где жили и работали гражданские, в результате чего люди оказались под завалами.

Четырех человек удалось спасти сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое - 43-летняя женщина, 22-летний мужчина и 16-летняя девушка - погибли под обломками здания. Позже в больнице от травм скончалась еще одна женщина.

В Одесской области 11 октября было объявлено днем траура по погибшим от российского ракетного удара.