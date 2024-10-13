  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина сбила ночью 31 из 68 российских беспилотников

Алексей Волошинов
13 октября 2024 г.

В ночь на 13 октября 31 дрон был сбит, еще 36 потеряны на территории Украины, "вероятно, в результате активного противодействия РЭБ", сообщили в Воздушных силах ВСУ.

https://p.dw.com/p/4ljJM
Перехват российского беспилотника над Киевом (фото из архива)
Перехват российского беспилотника над Киевом (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

В ночь на 13 октября над украинской территорией был сбит 31 российский беспилотник. Еще 36 БПЛА потеряны в разных регионах Украины, "вероятно, в результате активного противодействия РЭБ". Об этом сообщили в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября, Воздушные силы ВСУ.Всего в этой ночной атаке Россия применила 68 ударных БПЛА.

Из сообщения также следует, что российская армия нанесла удары двумя баллистическимиракетами Искандер-М по территории Полтавской и Одесской областей Украины и ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям.

Ранее в результате обстрела Одесской области погибли четыре человека

Двумя днями ранее в результате обстрела Одесской области армией РФ погибли не менее четырех человек. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские баллистические ракеты разрушили двухэтажное здание, где жили и работали гражданские, в результате чего люди оказались под завалами.

Четырех человек удалось спасти сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое - 43-летняя женщина, 22-летний мужчина и 16-летняя девушка - погибли под обломками здания. Позже в больнице от травм скончалась еще одна женщина.

В Одесской области 11 октября было объявлено днем траура по погибшим от российского ракетного удара.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Что пообещали Зеленскому в Германии? Британия отправит солдат в Украину? DW Новости (12.10.2024)

Что пообещали Зеленскому в Германии? Британия отправит солдат в Украину? DW Новости (12.10.2024)

Владимир Зеленский за два дня посетил четыре европейские страны, чтобы представить "план победы" Украины и заручиться поддержкой перед началом зимних боевых действий. В том числе на фоне продолжающихся боев на востоке страны. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине новый пакет военной помощи . Тем временем ситуация на фронтах продолжает оставаться крайне напряженной.
12 октября 2024 г.28:42 мин.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц

Немецкие СМИ: Украина - уже не номер один в политике Запада

Немецкие СМИ: Украина - уже не номер один в политике Запада

Большинство комментариев немецких СМИ рисуют пессимистичную картину для Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Политика12 октября 2024 г.
Показать еще