Украина сбила ночью 31 из 68 российских беспилотников

Украина сбила ночью 31 из 68 российских беспилотников13 октября 2024 г.
В ночь на 13 октября над украинской территорией был сбит 31 российский беспилотник. Еще 36 БПЛА потеряны в разных регионах Украины, "вероятно, в результате активного противодействия РЭБ". Об этом сообщили в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 октября, Воздушные силы ВСУ.Всего в этой ночной атаке Россия применила 68 ударных БПЛА.
Из сообщения также следует, что российская армия нанесла удары двумя баллистическимиракетами Искандер-М по территории Полтавской и Одесской областей Украины и ракетами Х-59 по Черниговской и Сумской областям.
Ранее в результате обстрела Одесской области погибли четыре человека
Двумя днями ранее в результате обстрела Одесской области армией РФ погибли не менее четырех человек. Глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские баллистические ракеты разрушили двухэтажное здание, где жили и работали гражданские, в результате чего люди оказались под завалами.
Четырех человек удалось спасти сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое - 43-летняя женщина, 22-летний мужчина и 16-летняя девушка - погибли под обломками здания. Позже в больнице от травм скончалась еще одна женщина.
В Одесской области 11 октября было объявлено днем траура по погибшим от российского ракетного удара.