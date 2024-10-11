Жертвами удара РФ по Одесской области стали четыре человека

Российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Не менее четырех человек погибли, еще десять ранены.

Российские войска в ночь на пятницу, 11 октября, вновь нанесли удары по Одесской области Украины. Регион подвергся обстрелу баллистическими ракетами. В результате этой атаки не менее четырех человек погибли, еще десять были ранены, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам чиновника, в Одесском районе российскими ракетами разрушено двухэтажное здание, где жили и работали гражданские, люди оказались под завалами. Четырех человек удалось спасти сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое - 43-летняя женщина, 22-летний мужчина и 16-летняя девушка - погибли под обломками здания. Позже в больнице от травм скончалась еще одна женщина.

Кроме того, десять человек получили ранения. Девять пострадавших были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

В Одесской области 11 октября объявлено днем траура по погибшим от российского ракетного удара.

Российские войска в последнее время почти ежедневно наносят удары по Одессе и Одесской области.