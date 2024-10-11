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ПолитикаУкраина

Жертвами удара РФ по Одесской области стали четыре человека

Сергей Ромашенко
11 октября 2024 г.

Российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Не менее четырех человек погибли, еще десять ранены.

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Российские войска почти ежедневно обстреливают Одессу и область (фото из архива)
Российские войска почти ежедневно обстреливают Одессу и область (фото из архива)Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout/REUTERS

Российские войска в ночь на пятницу, 11 октября, вновь нанесли удары по Одесской области Украины. Регион подвергся обстрелу баллистическими ракетами. В результате этой атаки не менее четырех человек погибли, еще десять были ранены, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам чиновника, в Одесском районе российскими ракетами разрушено двухэтажное здание, где жили и работали гражданские, люди оказались под завалами. Четырех человек удалось спасти сотрудникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трое - 43-летняя женщина, 22-летний мужчина и 16-летняя девушка - погибли под обломками здания. Позже в больнице от травм скончалась еще одна женщина.

Кроме того, десять человек получили ранения. Девять пострадавших были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

В Одесской области 11 октября объявлено днем траура по погибшим от российского ракетного удара.

Российские войска в последнее время почти ежедневно наносят удары по Одессе и Одесской области.

 

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