Украина ратифицировала Римский статут МУС

Верховная рада большинством голосов ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Это даст больше возможностей для привлечения РФ к ответственности за военные преступления в Украине, считают в Киеве.

Верховная рада Украины в среду, 21 августа, ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС). За ратификацию проголосовал 281 депутат, против был всего один, еще 22 парламентария воздержались, а 24 - не участвовали в голосовании.

"Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой. И сегодня мы наконец достигли результата", - прокомментировал итоги голосования министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина уже эффективно сотрудничает с МУС, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ в Украине. "Теперь эта работа будет еще более эффективной", - констатировал министр. Кулеба также назвал решение Рады важным шагом на пути страны к членству в Европейском Союзе: обязательство ратифицировать Римский статут было включено в соглашение об ассоциации Украины с ЕС в 2014 году.

Больше возможностей для привлечения РФ к ответственности

Ратификация Римского статута даст больше возможностей для привлечения россиян к ответственности и усилит изоляцию России, считает и депутат Евгения Кравчук.

Она напомнила, что Международный уголовный суд в Гааге выдал уже шесть ордеров на арест россиян, обвиняемых в военных преступлениях, в том числе на арест президента РФ Владимира Путина. Признав юрисдикцию МУС, Украина показывает международному сообществу, что "не ведет политику двойных стандартов, когда просит страны-участницы Римского статута сотрудничать с МУС для преследования этих преступников", добавила Кравчук.

Ордера на арест Путина, Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Его считают причастным к незаконному вывозу детей из оккупированных районов Украины в Россию. Это означает, что страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовать российского президента. Кроме того, МУС выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую также подозревают в насильственных депортациях и перемещении детей с занятых российскими войсками территорий Украины.

В июне МУС выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подозреваемых в нанесении ударов по гражданским объектам в Украине и в других военных преступлениях. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала флота Виктора Соколова в связи с ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ратификация Римского статута предполагает признание юрисдикции Международного уголовного суда и обязательное исполнение его приговоров. Киев подписал Римский статут еще в 2000 году, но долгое время не ратифицировал его.