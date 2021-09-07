Украина предложила США создать зону свободной торговли двух стран - для привлечения дополнительных ресурсов, которые должны пойти на оборонные нужды Киева. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 6 сентября, в эфире частного украинского телеканала ICTV.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам. Это - зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", - подчеркнул он.

По мнению министра, данный шаг позволил бы привлечь необходимые финансовые резервы. "Чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире программы "Свобода слова".

Перспективы безвизового режима

Отдельно Кулеба коснулся перспектив установления безвизового режима с рядом стран Запада. "Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза", - заявил он. По утверждению министра, с Канадой и с Великобританией в последнее время наметился прогресс в диалоге: "Мы уже продвинулись в этих вопросах". При этом глава МИД не уточнил, в чем именно выражена эта динамика, добавив лишь, что Киев по этой проблеме придерживается политики малых шагов.

Президент США Джозеф Байден 1 сентября провел двухчасовую встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ее результатом стали рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, меморандум на сумму в 30 млрд долларов (25 млрд евро) на строительство энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также заявление о поддержке евроатлантических устремлений Украины.

Первый визит Зеленского в Вашингтон

Это был первый визит Зеленского в Белый дом в качестве главы украинского государства. Переговоры двух лидеров первоначально были назначены на 30 августа, но дважды переносились. Стороны хотели обсудить конфликт на востоке Украины, вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также обновление стратегического партнерства Вашингтона и Киева.

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