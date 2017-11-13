 Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)

США вновь предостерегли Россию от агрессии против Украины. Эта угроза стала главной темой переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вашингтон обещает быстрый и жесткий ответ на вторжение России. От агрессии против Украины Москву предостерегает и Германия. Однако в Берлине по-прежнему отказываются поставлять летальное оружие Киеву, опасаясь эскалации конфликта.

Смотреть видео 19:25

Другие сюжеты в медиатеке

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

США: В Сирии могли применить химоружие

США: В Сирии могли применить химоружие 26.04.2013

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк

Венгрия: премьер Орбан взял под контроль Центробанк 05.03.2013

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Также в выпуске: удар по клану Назарбаева: что на Западе говорят об атаке на семью экс-президента (20.01.2022).

С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости (20.01.2022) 20.01.2022

Также в выпуске: суд в Киеве отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство (19.01.2022).

Удар по семье Назарбаева и отмена режима ЧП в Казахстане. DW Новости (19.01.2022) 19.01.2022

Также в выпуске: что заявил Нурсултан Назарбаев, впервые появившись на публике после начала протестов (18.01.2022)

Сигнал Путину из Берлина, или Зачем Бербок летала в Москву на самом деле. DW Новости (18.01.2022) 18.01.2022

Также в выпуске: возвращение Порошенко, годовщина ареста Навального и отказ от упоминания имени Назарбаева (17.01.2022)

Зачем глава МИД ФРГ полетела в Киев и Москву и что теперь будет с Порошенко. DW Новости (17.01.2022) 17.01.2022

Читайте также

A frame grab taken on January 6, 2022 from an AFPTV video made on January 5, 2022, shows protesters clashing with Kazakstan's security forces during a demonstration in the country largest city Almaty as unprecedented unrest in the Central Asian nation spins out of control due to a hike in energy prices. - Protestors took from police officers gears and tear gas during a demonstration in the streets of Almaty that caused the death of twelve security officers and wounded 353 people, media reports said on January 6, 2022. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Alexander PLATONOV / AFPTV / AFP)

Протесты в Казахстане: число задержанных возросло почти до 8 тыс. человек 10.01.2022

В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате столкновений между участниками массовых протестов и силовиками. DW следит за событиями 10 января.

A Kazakh service member walks near an armoured personnel carrier following the protests triggered by fuel price increase in Almaty, Kazakhstan January 7, 2022. REUTERS/Pavel Mikheyev

Протесты в Казахстане: сотни российских граждан просят МИД об эвакуации 08.01.2022

В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. DW следит за событиями 8 января.

A Kazakh service member walks near an armoured personnel carrier following the protests triggered by fuel price increase in Almaty, Kazakhstan January 7, 2022. REUTERS/Pavel Mikheyev

Путч, "миротворцы", сигнал Путина перед Женевой: СМИ ФРГ - о Казахстане 10.01.2022

Как оценивают ситуацию в Казахстане немецкие СМИ? Что пишут о вводе контингента ОДКБ, заявлении президента Токаева и связи всего этого с переговорами РФ и Запада? Самое главное - в обзоре печати.

U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, greets Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, as they arrive for a meeting at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Комментарий: США хотят от России стабильности времен холодной войны 20.05.2021

Смягчение противостояния Москвы и Вашингтона не будет долгосрочным. Уже до встречи Байдена с Путиным очевидно, что стороны переговоров преследуют разные цели, считает Иван Преображенский.