Все медиаформаты

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)

США вновь предостерегли Россию от агрессии против Украины. Эта угроза стала главной темой переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вашингтон обещает быстрый и жесткий ответ на вторжение России. От агрессии против Украины Москву предостерегает и Германия. Однако в Берлине по-прежнему отказываются поставлять летальное оружие Киеву, опасаясь эскалации конфликта.