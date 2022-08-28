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Дмитрий ЛубинецФото: Photoshot/picture alliance
КонфликтыУкраина

Украина обратилась в ООН из-за видео с "черепом украинца"

Елизавета Фомина
31 мин. назад

Российский наемник Игорь Мангушев устроил стендап с черепом в руках, заявив, что это "останки" защитника "Азовстали". Украина обратилась в ООН.

https://www.dw.com/ru/ukraina-obratilas-v-oon-izza-video-s-ostankami-zasitnika-azovstali/a-62957117

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в комиссию ООН, расследующую потенциальные военные преступления РФ в Украине, в связи с видео, на котором российский наемник Игорь Мангушев демонстрирует, как он сам утверждает, череп убитого защитника завода "Азовсталь". "Я уже сообщил об этом видео руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН Оле Солвангу и намерен обратиться в Офис Генерального прокурора Украины", - написал Лубинец в Facebook в воскресенье, 28 августа.

Мангушев, являющийся основателем ЧВК "ЕНОТ" и называющий себя "политтехнологом", устроил стендап с черепом в руках. На кадрах, распространившихся ранее в соцсетях, он утверждает, что это останки убитого украинского военного, и заявляет, что Россия ведет войну "с идеей Украины". В своем выступлении основатель ЧВК, созданной на базе русского националистического движения, не скупился и на другие антиукраинские высказывания. Так, он заявил, что "Украина должна быть деукраинизирована", а "все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены".

По словам Дмитрия Лубинца, единственная цель такого "стендапа на военную тематику" и демонстрации "останков" погибшего защитника Мариуполя - "очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших без вести". "Через своих пропагандистов россияне продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушение населенных пунктов", - отметил он.

Омбудсмен напомнил, что с телами погибших во время войны необходимо обращаться уважительно, независимо от того, идет ли речь о военных или о мирных жителях. "Уважение к умершим - это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, исполнение которых гарантирует, что погибшие не пополнят список пропавших без вести", - подчеркнул Лубинец.

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