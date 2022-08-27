AP: Есть возможные признаки военного преступления в Чаплино

Репортер агентства AP, побывавший в поселке Чаплино, не обнаружил свидетельств того, что среди погибших от российского ракетного удара были украинские военнослужащие.

Никаких видимых признаков того, что среди людей, погибших от российского ракетного удара по поселку Чаплино Днепропетровской области, были украинские военнослужащие, нет, сообщил в пятницу, 26 августа, репортер агентства AP, который побывал на месте событий.

"Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть целью нападения", - отметила в свою очередь Дженнифер Трахан, профессор Центра глобальных проблем Нью-Йоркского университета. Если объектом атаки были мирные жители, то нападение может быть расценено как военное преступление, передало AP со ссылкой на экспертов.

Журналистское расследование AP и PBS

Более чем за шесть месяцев с начала войны, развязанной Россией против Украины, журналисты AP и серии передач американской вещательной службы PBS "Frontline" независимо подтвердили более 40 нападений на гражданскую инфраструктуру, которые можно считать военными преступлениями. Три из них затронули железнодорожную инфраструктуру Украины, в семи случаях обстрелам подверглись автобусные остановки, в результате чего погибли более 100 мирных жителей. Во всех этих случаях журналисты обнаружили "мало доказательств" в пользу заявлений Москвы, что целью были украинские военные, пишет AP. Агентство подчеркивает, что журналистское расследование не завершено.

Атака в День независимости Украины

Ракетные удары по станции Приднепровской железной дороги Чаплино были нанесены 24 августа - в годовщину провозглашения независимости Украины. Вскоре после обстрела президент Украины Владимир Зеленский заявил, что горят "четыре пассажирских вагона".

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 25 августа сообщил, число жертв обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино составило 25, двое погибших - дети. По словам Тимошенко, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, а 6-летний ребенок - в автомобиле, загоревшемся рядом со станцией. В общей сложности от обстрела пострадал 31 человек, добавил он.

В свою очередь в Генпрокуратуре Украины заявили, что среди тех, кто получил телесные повреждения, - 10 мирных жителей, в том числе двое детей.

Минобороны РФ в итоге признало, что российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по железнодорожной станции в Чаплино. В ведомстве при этом утверждали, что "в результате прямого попадания по воинскому эшелону" были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ" и уничтожены "10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе".

В ФРГ потрясены большим числом жертв

Атаку 26 августа прокомментировал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). "Мы потрясены большим числом жертв среди мирного населения, среди которых несколько детей. Десятки людей ранены, в том числе - тяжело. Мы скорбим со всеми теми, кто потерял членов семьи или друзей", - подчеркнул он.

Берлин настоятельно призывает Россию "прекратить любые удары по гражданским целям и соблюдать международное право", указал Хебештрайт. "Мы поддерживаем стремление провести расследование военных преступлений - на уровне национальных и международных следственных органов. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил представитель правительства ФРГ.

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