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Российский удар по поселку Чаплино
Российский удар по поселку Чаплино (фото из архива)Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/IMAGO
ПолитикаГермания

ФРГ потрясена большим числом жертв при ударе РФ по Чаплино

Екатерина Венкина
54 мин. назад

Германия "решительно осуждает" российский ракетный удар по Чаплино, заявил представитель правительства ФРГ. Берлин настоятельно призывает РФ "прекратить любые удары по гражданским целям и соблюдать международное право".

https://www.dw.com/ru/frg-potrasena-bolsim-cislom-zertv-sredi-mirnyh-zitelej-pri-udare-rf-po-caplino/a-62939961

Германия "решительно осуждает" российский ракетный удар по пассажирскому поезду и жилым домам в украинском поселке Чаплино в День независимости Украины 24 августа. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Мы потрясены большим числом жертв среди мирного населения, среди которых несколько детей. Десятки людей ранены, в том числе - тяжело. Мы скорбим со всеми теми, кто потерял членов семьи или друзей", - подчеркнул он.

Берлин настоятельно призывает Россию "прекратить любые удары по гражданским целям и соблюдать международное право", указал Хебештрайт. "Мы поддерживаем стремление провести расследование военных преступлений - на уровне национальных и международных следственных органов. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил представитель правительства ФРГ.

Десятки погибших, свыше 30 пострадавших

Как сообщил 25 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, число жертв обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино Днепропетровской области российскими войсками составило 25, двое погибших - дети.

По словам Тимошенко, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, а 6-летний ребенок - в автомобиле, загоревшемся рядом со станцией. В общей сложности от обстрела пострадал 31 человек, добавил он.

Среди тех, кто получил телесные повреждения, - 10 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщила Генпрокуратура Украины.

Минобороны РФ признало, что российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по железнодорожной станции в Чаплино. В ведомстве утверждали, что "в результате прямого попадания по воинскому эшелону" были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ" и уничтожены "10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе".

Обстрел в День независимости Украины

Ракетные удары по станции Приднепровской железной дороги Чаплино были нанесены 24 августа - в годовщину провозглашения независимости Украины. Вскоре после обстрела Зеленский заявил, что горят "четыре пассажирских вагона". Украинский президент предупредил, что число погибших может увеличиться.

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