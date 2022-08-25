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Прикрытое тело мальчика, ставшего жертвой российского обстрела в Чаплино
Одной из жертв российского обстрела стал 11-летний мальчикФото: Dmytro Smolienko/REUTERS
ПолитикаУкраина

Жертвами обстрела станции Чаплино армией РФ стали 25 человек

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Поисково-спасательные работы в поселке Чаплино завершены. Среди погибших - двое детей. Более 30 человек ранены, сообщил замглавы офиса Зеленского.

https://www.dw.com/ru/zertvami-rossijskogo-obstrela-stancii-caplino-stali-25-celovek/a-62921638

Число жертв обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино Днепропетровской области российскими войсками составило 25 человек, двое погибших - дети. Об этом сообщил в четверг, 25 августа, заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 11-летний мальчик погиб под завалами дома, а 6-летний ребенок - в автомобиле, загоревшемся рядом со станцией. В общей сложности от обстрела пострадал 31 человек, добавил Тимошенко.

Поисково-спасательные работы завершены

Поисково-спасательные работы в поселке были завершены утром. Среди тех, кто получил телесные повреждения, - 10 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщила Генпрокуратура Украины. Несколькими часами ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, заявил, что ранены около 50 человек.

Минобороны РФ: Удар был "по воинскому эшелону"

Минобороны РФ признало, что российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по железнодорожной станции в Чаплино. В ведомстве утверждают, что "в результате прямого попадания по воинскому эшелону" были убиты "свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ" и уничтожены "10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе".

Обстрел в День независимости Украины

Ракетные удары по станции Приднепровской железной дороги Чаплино были нанесены 24 августа - в годовщину провозглашения независимости Украины. Вскоре после обстрела Зеленский заявил, что горят "четыре пассажирских вагона". Украинский президент предупредил, что число погибших может увеличиться.

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