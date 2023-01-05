Украина не соблазнилась на "рождественское перемирие" РФ

Поручение президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования православного Рождества вызвало крайне негативную реакцию Украины. Этот шаг здесь называют лицемерием, "опасной западней" и провокацией. Политики высказываются за продолжение наступательных действий ВСУ. Эксперты советуют обществу готовиться к новым воздушным атакам, а властям - усилить меры безопасности на Рождество.

Сарказм официального Киева

Первую официальную реакцию на поручение Путина Шойгу обнародовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвав этот шаг Кремля "лицемерием". "РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - написал Подоляк в микроблоге Twitter.

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией по поводу так называемого "рождественского прекращения огня", заявил по украинскому телевидению секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Есть довольно простое решение - забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в Россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-либо перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения", - подчеркнул Данилов.

Политическая оппозиция полностью разделяет сарказм президентской стороны. Депутат от фракции "Голос" в Верховной раде, секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает демарш Кремля элементом информационной войны против Украины. "Они нас обстреливали 25 декабря и на Новый год. Наши воины в окопах еще лучше знают, что такое российское перемирие. Сейчас это попытка добиться перемирия через их церковь, чтобы в перспективе склонить к переговорам и заставить нас смириться с потерей наших территорий", - сказал Костенко.

Истощение "второй армии мира"

Опрошенные военные эксперты единогласно отрицали какую-либо целесообразность для Украины зеркально отвечать на одностороннее прекращение огня Россией. Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский в интервью DW напомнил, что за все восемь лет российской войны против Украины объявляемое врагом перемирие длилось "максимум 40 минут". Кремлевскую инициативу Грабский расценил исключительно как элемент пропаганды и стремление добиться хотя бы короткой паузы в военных действиях для перегруппировки сил и подготовки к дальнейшим боям.

"Россияне не успели подготовить к боевым действиям мобилизованных в сентябре, они не смогли перебросить достаточно войск в Беларусь, они системно не успевают обеспечить свое преимущество на фронтах. А наши удары по их скоплениям войск и боеприпасов только добавляют им проблем. Поэтому им крайне необходимо любое, даже кратковременное затишье в боевых действиях", - полагает эксперт. По его словам, у украинской армии таких проблем нет, и останавливать свое контрнаступление у ВСУ нет никакой необходимости.

"Это попытка россиян совершить красивый дипломатический ход с тем, чтобы после 7 января заявить: война не остановилась и Украина в этом виновата", - заявил в свою очередь аналитик "Информнапалма" Антон Павлушко. Он не исключил, что российской армии просто не хватило средств для развития агрессии против Украины, и посоветовал украинским войскам воспользоваться этим фактором. Военные эксперты не исключают, что к прекращению огня Путина могло подвигнуть и недавнее уничтожение едва ли не целого батальона российских военных, боеприпасов и техники в Макеевке.

Ловушка или провокация?

Ловушка или провокация? - именно эти два определения обсуждают украинские политэксперты. Политолог Николай Давыдюк считает кремлевское "рождественское перемирие" попыткой манипуляции в духе нескончаемых ранее капризов Москвы вокруг выполнения Минских соглашений. Давыдюк назвал авторов этой идеи "шулерами, которые прячут карты в рукавах". "Это все ложь и манипуляции. Дальше российских СМИ все это не пойдет. Мир прекрасно понимает, кто на самом деле агрессор", - уверен политолог.

В свою очередь председатель правления "Института мировой политики" Евгений Магда не верит во внезапное превращение Путина в голубя мира, стремящегося к переговорам о справедливом мире с Украиной. Ведь еще 27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна вести переговоры только на ее собственных условиях. А сам Путин повторил это на последних переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время Владимир Зеленский по итогам разговора с Эрдоганом 5 января "был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации" предложенной Киевом формулы мира, которая предусматривает любые переговоры с агрессором только после освобождения всех украинских территорий. "Я предполагаю, что логика Путина предусматривает какую-то провокацию, поэтому меры безопасности 7 января у Печерской лавры и вообще в Украине должны быть усилены", - сказал Магда.

7 января созданная три года назад поместная Украинская православная церковь будет проводить первое богослужение в Киево-Печерской лавре, которую до нынешнего года арендовала Украинская православная церковь Московского патриархата. Ранее суд постановил, что эта церковь должна изменить свое название на "Русскую православную церковь в Украине", но это решение до сих пор не выполнено. Между тем последние опросы украинцев показали, что 81 процент респондентов поддерживают отказ от переговоров с Россией до деоккупации Украины вплоть до ее международно признанных границ 1991 года.

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