Германия призвала Путина полностью вывести войска из Украины

В Берлине приняли к сведению решение Путина ввести прекращение огня в Украине, заявил представитель правительства ФРГ. Это решение не принесет украинцам мира и безопасности, заявила глава МИД ФРГ Бербок.

Правительство Германии сдержанно отреагировало на распоряжение президента РФ Владимира Путина ввести режим прекращения огня в Украине на православные рождественские праздники 6 и 7 января. "Мы приняли к сведению это заявление", - сообщил в четверг в Берлине официальный представитель федерального правительства. По его словам, любое прекращение военных действий спасает жизни людей, однако в конечном итоге РФ должна полностью вывести войска из Украины и таким образом прекратить эту войну в любой момент. "Именно к этому мы и призываем Россию", - добавил он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в свою очередь резко раскритиковала заявление хозяина Кремля. "Так называемое прекращение огня не принесет мира и безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией", - написала в Twitter Бербок. По ее словам, Путин очевидно, намерен "продолжить войну после короткого перерыва". Если бы Путин хотел мира, он "вернул бы своих солдат домой, и война бы закончилась". Поэтому Германия "продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить мирно и свободно", заявила немецкий министр.

Байден: Путину нужна передышка

Путин пытается получить передышку в войне против Украины своим объявлением о прекращении огня, заявил в четверг в Вашингтоне президент США Джо Байден. По его словам, Путин был готов "бомбить больницы, детские сады и церкви" в католическое Рождество 25 декабря и в новогодние праздники. "Я думаю, сейчас он пытается добиться передышки", - заметил глава Белого дома.

Советник Зеленского Путину: "Лицемерие оставьте себе"

В Украине решение Путина назвали "лицемерием". "Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. "Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории... РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе...", - говорится в заявлении.

Распоряжение Путина о прекращении огня

Президент России Владимир Путин поручилминистру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7 января, сообщила в четверг, 5 января, пресс-служба президента РФ. Режим будет действовать по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине, говорится в сообщении.

Свое решение Путин принял с "учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла", который ранее в четверг призвал установить рождественское перемирие на войне в Украине. "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

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