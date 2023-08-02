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Украина намерена организовать осенью Глобальный саммит мира

Дмитрий Вачедин
33 мин. назад

Владимир Зеленский не сообщил, где именно пройдет саммит. Ранее в качестве возможного места его проведения называли Швейцарию.

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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Украина намерена организовать этой осенью Глобальный саммит мира, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", - заявил Зеленский, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в среду, 2 августа.

По словам украинского президента, Киев хочет собрать на этой встрече в верхах "мировое большинство" - представителей "Севера и Юга, Востока и Запада". Владимир Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру, международному спокойствию и отсутствию угроз от России. Где именно пройдет саммит, он не сообщил. Ранее в качестве возможного места его проведения называли Швейцарию

Одним из ориентиров украинский президент назвал "формулу мира" - сформулированный им еще в ноябре 2022 года список из 10 требований, которые должны предшествовать переговорам с Россией. Среди этих требований - восстановление продовольственной и ядерной безопасности мира, а также выведение российских войск с оккупированных территорий и освобождение пленных.

Все больше стран готовы дать Украине гарантии безопасности

Зеленский также объявил о расширении списка государств, которые присоединились к странам группы "Большой семерки", готовым дать Украине гарантии безопасности. По его словам, к семи странам добавились еще 12 - Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Президент отметил, что Киев начинает работу над двусторонними соглашениями с этими государствами, начиная с США.

Украинским дипломатам поручено работать над новыми поставками вооружений Киеву

На этом же совещании Владимир Зеленский поручил главам зарубежных дипмиссий Украины работать над новыми поставками вооружений Киеву. Сейчас Украина получает "больше оружия, чем кто-либо мог предвидеть" в начале полномасштабного вторжения, однако этой мощности пока меньше, чем нужно, чтобы иметь очевидное превосходство над Россией, указал он. Зеленский добавил, что особую важность имеет в связи с этим укрепление противовоздушной обороны Украины.

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