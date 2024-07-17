Украина и Россия провели новый обмен пленными

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого были освобождены по 95 граждан каждой страны. Об этом сообщают Минобороны РФ и украинский президент Владимир Зеленский в среду, 17 июля.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении российского военного ведомства говорится, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву военно-транспортными самолетами "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".

В Украину, по словам Зеленского, вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, а также пограничники. "Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - написал он в Telegram.

С начала войны - это 54-й обмен пленными

Это уже 54-й по счету обмен пленными с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, отмечает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, всего в Украину удалось вернуть из плена 3405 человек.

В ходе предыдущего обмена, который прошел в июне и также был организован при содействии ОАЭ, Россия и Украина вернули по 90 пленных.