  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Жан Рофе
17 июля 2024 г.

Киев и Москва вернули по 95 пленных с обеих сторон. Посредником обмена выступили ОАЭ.

https://p.dw.com/p/4iPyu
Освобожденные из плена украинские военные
Освобожденные из плена украинские военныеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого были освобождены по 95 граждан каждой страны. Об этом сообщают Минобороны РФ и украинский президент Владимир Зеленский в среду, 17 июля.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении российского военного ведомства говорится, что освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву военно-транспортными самолетами "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".

В Украину, по словам Зеленского, вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, а также пограничники. "Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - написал он в Telegram.

С начала войны - это 54-й обмен пленными

Это уже 54-й по счету обмен пленными с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, отмечает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. По его данным, всего в Украину удалось вернуть из плена 3405 человек.

В ходе предыдущего обмена, который прошел в июне и также был организован при содействии ОАЭ, Россия и Украина вернули по 90 пленных.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Услышит ли мир призыв нобелевских лауреатов к перемирию в Украине и секторе Газа.

Десятки лауреатов Нобелевской премии мира обратились с открытым письмом к международным организациям, главам мировых конфессий и политикам с призывом немедленно прекратить огонь в Украине и секторе Газа. Прислушаются ли к этим призывам те, кто принимает решения о дальнейшем ходе боевых действий – смотрите в нашем выпуске.
13 июля 2024 г.28:10 мин.
external

Два с лишним года полномасштабной войны глазами украинского журналиста | Conflict Zone

Два с лишним года полномасштабной войны глазами украинского журналиста | Conflict Zone

Украинский журналист Илья Пономаренко освещает полномасштабную войну России против Украины с самого первого ее дня. После начала агрессии число его подписчиков в сети X перевалило за миллион. Илья Пономаренко написал книгу о первых месяцах полномасштабной войны в Украине. "Я покажу вам, как это было" - так она называется. Журналист рассказал DW о своей работе, став гостем программы Conflict Zone.
Политика10 июля 2024 г.25:30 мин.
Показать еще