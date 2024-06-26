Россия и Украина провели переговоры при обмене пленными

Представители России и Украины в ходе последнего обмена военнопленными встретились для прямых переговоров. В переговорах при посредничестве ОАЭ впервые приняли участие представители уполномоченного РФ по правам человека, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале в среду, 26 июня.

По его словам, представители омбудсменов двух стран опросили освобожденных украинских и российских пленных. Как уточнил Лубинец, переговоры состоялись по инициативе Украины, которую Россия "впервые поддержала". Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила факт переговоров, сообщив, что на них стороны "обменялись информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, которые находятся в настоящее время в местах принудительного содержания".

Накануне Россия и Украина обменялись пленными, освободив по 90 пленных. До этого последний крупный обмен состоялся в феврале. Тогда стороны освободили по сто человек. С начала войны в феврале 2022 году стороны обменялись уже сотнями пленных. Россия и Украина также передают друг другу тела погибших солдат.