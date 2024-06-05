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Киев расследует убийства РФ 61 военнопленного из Украины

Виталий Кропман
5 июня 2024 г.

Как заявил Генпрокурор Украины, расследуются 27 производств по фактам внесудебных казней украинских военнопленных, четырем российским военным сообщено о подозрениях, два дела направлены в суд, вынесен один приговор.

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Во время богослужения памяти погибших в Украине
Во время богослужения памяти погибших в УкраинеФото: Photoshot/picture alliance

С начала полномасштабной войны России против Украины россияне убили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Об этом в среду, 5 июня, в эфире телемарафона заявил генпрокурор Андрей Костин.

По го словам, расследуются 27 производств по фактам внесудебных казней военнопленных, четырем российским военным сообщено о подозрениях, два дела направлены в суд, вынесен один приговор.

2200 пострадавших от пыток

Как указал генпрокурор Украины, украинские военные в плену в РФ подвергаются пыткам и бесчеловечному обращению: их морят голодом, отказывают в медицинской помощи, бьют за украинский язык и прибегают к другим способам физического и психологического насилия. По словам Костина, на сегодняшний день потерпевшими признаны 2200 украинских военных, которые находились в плену РФ. Из них более 500 военных свидетельствовали о применении против них физического насилия во время допросов. В частности, использовались пытки электротоком.

По фактам  жестокого обращения с военнопленными украинской прокуратурой возбуждено 450 уголовных дел, установлено по меньшей мере 25 объектов в 15 регионах РФ, где системно издеваются над украинскими военными, сообщил Костин.

В конце марта ООН сообщила, что за зиму 2024 года россияне убили 32 украинских военнопленных.

Жесткое обращение с пленными – военное преступление

Женевские конвенции 1949 года - четыре международных договора, заключенных после Второй мировой войны и устанавливающие международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войны - относят к военным преступлениям преднамеренное убийство военнопленных, пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты, а также умышленное причинение больших страданий, серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью.

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