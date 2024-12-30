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Украина и РФ сообщили о разном количестве обменянных пленных

Евгений Жуков
30 декабря 2024 г.

Между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными. По данным Киева, на родину вернулись 189 украинцев, в том числе двое гражданских. Между тем Минобороны РФ утверждает, что обмен произведен по формуле "150 на 150".

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Украинские военнопленные возвращаются на родину в результате обмена (фото из архива)
Украинские военнопленные возвращаются на родину в результате обмена (фото из архива)Фото: Zelenskiy_official/Telegram

Украина и Россия в понедельник, 30 декабря, провели очередной обмен пленными. При этом обе стороны приводят разные данные о количестве вернувшихся на родину людей. Так, президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что удалось вернуть домой 189 украинцев: "Это военные - защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе".

Сколько российских военных было возвращено в рамках обмена, Зеленский не написал.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет, что в результате нынешнего, 11-го по счету в 2024 году обмена из российского плена освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров, среди них 87 военнослужащих ВСУ (в том числе 17 служащих теробороны), 43 - Национальной гвардии Украины, 33 - госпогранслужбы и 24 - ВМС, а также двое гражданских. "Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения", - говорится в сообщении штаба.

Между тем в сообщении министерства обороны РФ указывается, что обмен производился в формате "150 на 150": вместо 150 российских военнослужащих украинской стороне переданы 150 военнопленных ВСУ. Были ли среди освобожденных украинцев гражданские лица, военное ведомство России не указывает.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что сейчас все освобожденные россияне находятся в Беларуси, обмен был совершен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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