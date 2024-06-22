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Украина и Молдова могут отменить безвизовый въезд израильтян

Сергей Куприков
22 июня 2024 г.

Введение Израилем системы электронных разрешений вызвало недовольство Киева и Кишинева. Они пригрозили ввести ответные ограничения.

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Израильские паломники в Украине (фото из архива)
Израильские паломники в Украине (фото из архива)Фото: Kirill Chubotin/Ukrinform/IMAGO

Украина и Молдова рассматривают возможность ограничения безвизового въезда израильтян в ответ на новые требования Израиля, для поездок куда туристам теперь нужны будут электронные разрешения (система ETA-IL). По мнению Кишинева и Киева, этот шаг израильских властей фактически отменяет безвизовый режим, действующий между их странами. Как заявил в пятницу, 21 июня, посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман, из-за изменения правил въезда его страна будет вынуждена принять симметричные решения.

"Ради защиты прав своих граждан Республика Молдова чувствует себя обязанной ввести похожую систему предварительного одобрения для израильских граждан", - говорится в заявлении Ройтмана, размещенном на странице молдавского посольства в Facebook. Дипломат подчеркнул, что ответные меры Кишинева "также затронут тысячи религиозных паломников", которые ежегодно отправляются в Украину через территорию Молдовы, следуя в Умань.

20 июня с аналогичным заявлением выступило посольство Украины в Израиле, напомнив, что между двумя странами безвизовый режим действует с 2010 года и с тех пор они поддерживают тесные связи. "Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, обострили эти отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного одобрения для граждан Израиля, включая паломников", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что решение затронет тысячи паломников, ежегодно посещающих Украину. Киев еще изучает введенное Израилем ограничение и "открыт для диалога" по этому вопросу.

Новые правила въезда в Израиль

В апреле израильские власти объявили о предстоящем внедрении системы электронных разрешений на въезд ETA-IL для путешественников из стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим. Система подразумевает, что туристам из этих стран теперь необходимо будет заранее запрашивать разрешение на въезд, позволяющее находиться в стране сроком до 90 дней. Разрешение нужно получить до вылета в страну, подав онлайн-заявку со стандартным набором документов. Рассмотрение заявления занимает до 48 часов. С распечатанным разрешением туристы смогут воспользоваться электронными терминалами на границе Израиля, минуя личный контроль погранслужбы.

 

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