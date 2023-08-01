ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

Для граждан Украины, Молдовы, Грузии и других стран с безвизовым режимом в 2024 году правила въезда в ЕС ужесточатся. Сразу 30 европейских государств начнут требовать электронное разрешение на въезд. Как его получить?

В России с 1 августа иностранцам стали выдавать электронные визы. Европейский Союз тоже меняет правила въезда. Для многих свободного въезда в ЕС, а также не входящие в него Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн с 2024 года фактически уже не будет. Масштабное нововведение коснется около полутора миллиардов человек более чем в 60 странах, у которых сейчас безвизовый режим с ЕС - среди них Украина, Молдова и Грузия. С нового года их гражданам придется получать разрешение на въезд в 30 европейских стран в электронном виде - ETIAS. Из всех государств Евросоюза ужесточение правил не коснется только Ирландии.

ETIAS расшифровывается как Европейская система информации и авторизации путешествий (European Travel Information and Authorisation System). В Брюсселе подчеркивают, что разрешение на въезд с таким названием - это не виза, а дополнение к безвизовому режиму. Аналогичные формальности требуют, например, в США, Канаде и Австралии от граждан стран, не нуждающихся в визах как таковых. А для подачи заявки на такое разрешение не нужно ни идти в консульство, ни сдавать биометрические данные.

Получив разрешение ETIAS, можно будет въезжать на территорию 30 европейских стран любое число раз и находиться там до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, как это принято для "безвиза". Разрешение на въезд будет действовать три года. Однако если в течение этого времени его обладатель получит новый заграничный паспорт, ему необходимо будет новое разрешение, поскольку оно выдается под конкретный документ.

При этом в Еврокомиссии предупреждают, что даже наличие разрешения ETIAS не гарантирует въезд. Пограничная служба на внешних рубежах Евросоюза будет проводить дополнительную проверку паспорта и других документов, чтобы убедиться, что человек отвечает условиям въезда. В противном случае в пересечении границы ЕС и остальных четырех стран будет отказано.

Как подать заявку в ETIAS

Заявку можно подать на официальном сайте или через мобильное приложение ETIAS. Стоимость услуги - 7 евро, а для заявителей младше 18 и старше 70 лет - бесплатно. Также от оплаты освобождаются члены семей граждан Евросоюза и граждан не входящих в ЕС стран, обладающих статусом, который позволяет им свободно передвигаться по территории Европейского Союза, например, резидентов. 7 евро можно будет заплатить как картой, так и другими электронными способами оплаты.

Для подачи заявки потребуется действующий загранпаспорт, истекающий не раньше, чем через три месяца, и выданный менее десяти лет назад. Паспортные данные указываются в заявке. К загранпаспортам, выданным в Украине, Молдове и Грузии, применяются особые требования: это должны быть биометрические паспорта, соответствующие стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Обладателям других типов загранпаспортов для въезда в любую из европейских стран, требующих ETIAS, придется получать полноценную визу.

Формуляр ETIAS весьма подробный, в нем попросят указать не только личные данные, такие как имя, фамилию, дату и место рождения, гражданство, домашний адрес, имена родителей, адрес электронной почты и номер телефона, но и сведения об образовании и нынешней работе. Также необходимо будет предоставить подробную информацию о планируемой поездке и пребывании в странах, требующих ETIAS. Но и это еще не все. В заявке придется подробно рассказать, был ли человек судим, ездил ли в зоны войн и конфликтов, подвергался ли экстрадиции. После этого нужно будет подтвердить достоверность предоставленных данных и понимание условий въезда на территорию европейских стран.

В заявке ETIAS не требуется ни предоставлять отпечатки пальцев, ни указывать информацию о состоянии здоровья и прививках.

Осторожно: мошенники!

Заявления для несовершеннолетних до 18 лет должны подаваться родителем, обладателем родительских прав или опекуном. Можно отправлять заявки и от чужого имени при наличии доверенности и приведя личные данные и информацию об отношениях с соискателем разрешения на въезд. В ЕС ожидают, что такую услугу будут предлагать коммерческие агентства, что само по себе не запрещено, однако предупреждают о вероятных попытках мошенничества.

Уже появились десятки сайтов на разных языках, якобы предоставляющих официальную информацию о будущих требованиях ETIAS. Мало того, что часть информации на этих сайтах просто ложная, так они еще и незаконно используют символику ЕС, выдавая себя за официальные интернет-представительства, говорят в Главном управлении по миграции и внутренним делам Евросоюза. А на других сайтах уже вовсю собирают личные данные путешественников, "что вызывает беспокойство". "В то время как одни сайты принадлежат подлинным компаниям, другие могут действовать нечестно", - предупреждают в ведомстве.

Обработка заявок

Хорошая новость: большая часть заявок будет обрабатываться всего за несколько минут. Но не все. Есть небольшая вероятность, что процесс затянется на срок от 4 до 14 дней, например, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документы. А если вас пригласят на собеседование, то обработка займет до 30 дней. Поэтому власти ЕС советуют оформлять заявки на ETIAS заранее.

Подавший заявление получит подтверждение по электронной почте. В письме будет указан его номер, который важно сохранить. Сразу после обработки формуляра заявитель получит еще одно письмо с результатами. В случае отказа будут названы причины, а также указано, как, куда и в какие сроки можно подать апелляцию.

В случае положительного ответа важно убедиться, что имя, номер загранпаспорта и другая информация в документах указаны правильно, поскольку при наличии ошибок въезд будет запрещен на границе. Если вы допустили опечатку в заявке, можно запросить ее исправление, однако это может продлиться до 30 дней. В Брюсселе советуют в случае ошибок подавать новую заявку.

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