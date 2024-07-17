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ПолитикаУкраина

Украина атаковала дронами четыре российских региона

Сергей Ромашенко
17 июля 2024 г.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников. Атакам подверглись Брянская, Курская, Воронежская и Белгородская области.

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Украинский беспилотник
Украинский беспилотникФото: Avalon/Photoshot/picture alliance / Dmytro Smolienko

Украина в ночь на среду, 17 июля, вновь атаковала беспилотниками территорию России. Министерство обороны РФ сообщило, что ночью средства ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа - два дрона над Брянской областью, два - над Воронежской и еще один над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона были уничтожены в Суражском районе области, пострадавших и разрушений нет.

Об атаке БПЛА также сообщил исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов. По словам чиновника, украинский коптер сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. В результате на территории части были повреждены грузовой и легковой автомобили, получил ранение дежурный спасатель.

Украина все чаще атакует объекты в России дронами в ответ на непрекращающиеся обстрелы ее территории российскими войсками.

 

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