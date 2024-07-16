В Курской области после атаки БПЛА загорелся завод

Атака украинского беспилотника вызвала пожар на заводе низковольтной аппаратуры, расположенном в российском поселке Коренево в Курской области. Об этом в ночь на вторник, 16 июля, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. По его словам, украинский дрон "сбросил взрывное устройство на территорию завода".

Смирнов заявил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. При этом близкий к силовикам Telegram-канал Mash сообщает об одном пострадавшем. По данным канала, площадь пожара - 400 квадратных метров.

Завод, производящий низковольтную и высоковольтную аппаратуру, расположен примерно в 25 км от границы с Сумской областью Украины.

Курская область регулярно подвергается атакам БПЛА. В частности, 14 июля в городе Судже после атаки дрона загорелась телевизионная вышка. Ранее в июле, по данным Mash, в Судже были нанесены удары по четырем АЗС, в результате атак они перестали работать.

Обстрелы со стороны Украины

С начала текущего года Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировались на ударах беспилотниками по топливно-энергетическому комплексу России. За шесть месяцев атакам украинских дронов подверглись более 40 нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В Центральной и Южной России удары пришлись почти по всем крупнейшим НПЗ. После этого производство бензина и дизеля в России упало до минимума с конца 2023 года, а власти засекретили оперативную статистику по выпуску топлива.